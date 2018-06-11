İstanbullulara Bayram Müjdesi! Ulaşım Yüzde 50 İndirimli Olacak
Seçime 13 Gün Kala, Chp Elindeki Anket Sonuçlarını Kamuoyu İle Paylaştı
Deney İçin Grip Oteli'nde Kalıp Hasta Olanlara 16 Bin Lira Verecekler
Erdoğan'dan Reis Bizi Kandil'e Götür Sloganlarına Yanıt: 24 Haziran Bir Hallolsun
Real Madrid, David De Gea İçin Bastırıyor
Minik Ezel'i Diri Diri Yakmak İsteyen Baba: Sanki 30 Kişiyi Öldürdük
2 Kişinin Öldüğü Kazada, Otobüs Sürücüsü Önlem Almamış
Enver Aysever: Muharrem İnce'ye Oy Vereceğim
Ankara'da Dehşet! Cani Adam, Erkek Arkadaşını Boğup Öldürdükten Sonra Tecavüz Etti
İsrail'den Şaşırtan Açıklama: Milyonlarca İranlıyı Kuraklıktan Kurtaracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Denizlispor'a Stat Müjdesi
Av Tüfeği İle Amcasının Oğlunu Vuran Adam Dehşet Saçtı
Dünyaca Ünlü Beden Dili Uzmanı Altı Cumhurbaşkanı Adayını Analiz Etti
Genç Kız, Başlık Parası İsteyip Evlenmesine Engel Olan Annesinden Şikayetçi Oldu
Demirtaş'tan Erdoğan'a: İspatla, Senin Lehine Adaylıktan Çekileceğim
Bm: 2,5 Milyon Mülteci İdlib'den Türkiye'ye Akın Edebilir!
Putin, Suriye'de Terörle Mücadelede Emeği Geçen Ülkeleri Sıraladı! Listede Türkiye'de Var
Şişli'de Yürekleri Ağza Getiren Kaza! Üç Halk Otobüsü Çapıştı
Deaş Operasyonunda Dikkat Çeken '1 Dolar' Detayı
Türkeş : Sahada Yanlış Mesajı Veren Mhp Adayları

İsrail'den Şaşırtan Açıklama: Milyonlarca İranlıyı Kuraklıktan Kurtaracağız

İSRAİL'DEN ŞAŞIRTAN AÇIKLAMA: MİLYONLARCA İRANLIYI KURAKLIKTAN KURTARACAĞIZ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, milyonlarca İranlının kuraklıkla başa çıkmasına ve açlığı önlemesine yardım edecek gelişmiş su kullanma teknolojilerinin Farsçaya çevirisini sağlama ve internette yayınlama sözü verdi.

Tarih : 11 Haziran 2018, 15:30
Puan Ver : İsrail'den Şaşırtan Açıklama: Milyonlarca İranlıyı Kuraklıktan Kurtaracağız(9/10)5

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, milyonlarca İranlının kuraklıkla başa çıkmasına ve açlığı önlemesine yardım edecek gelişmiş su kullanma teknolojilerini Farsçaya çevirisini sağlama ve internette yayınlama sözü verdi. Netanyahu, "İran rejimi, 'İsrail'e ölüm' diye bağırıyor. İsrail yanıt olarak, 'İran halkına yaşam' diye bağırıyor. İran halkı iyi ve saygın" ifadelerini kullandı.

"İSRAİL, İRAN'DAKİ ÇEVRE FELAKETİNİN NASIL ÖNÜNE GEÇECEĞİNİ BİLİYOR"

İran'ın yüzde 96'sının az ya da çok kuraklığa maruz kaldığını, 50 milyon İranlının ise iklim değişikliği nedeniyle evlerinden ayrılmak zorunda kalabileceğini ifade eden İranlı yetkililerin değerlendirmelerini dile getiren Netanyahu, sosyal ağlarda İngilizce yayınlanan video mesajında şöyle konuştu: İsrail, İran'daki çevre felaketinin nasıl önüne geçileceğini biliyor. Bu bilgileri İran halkıyla paylaşmak istiyorum. Atık suların nasıl işleneceğini, rekoltenin nasıl korunacağını ve ailelerin nasıl doyurulacağını gösteren detaylı kılavuzların yer aldığı Farsça bir internet sitesi yapacağız."

İSRAİL "İRAN HALKINA YAŞAM" DİYE BAĞIRIYOR

Netanyahu, "İran rejimi, 'İsrail'e ölüm' diye bağırıyor. İsrail yanıt olarak, 'İran halkına yaşam' diye bağırıyor. İran halkı iyi ve saygın. Halk, acımasız rejime tek başına karşı koymamalı. Sizinle birlikteyiz" ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: İsrail  Den  Şaşırtan  Açıklama  Milyonlarca  İranlıyı  Kuraklıktan  Kurtaracağız    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER