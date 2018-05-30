İSRAİL'DEN MİSİLLEME! ASYA ÜLKESİNİN VATANDAŞLARINA YASAK GELDİ
İsrail Dışişleri Bakanlığı, Endonezyalıların ülkeye girişlerini yasaklama kararı aldığını açıkladı.
İSRAİLLİLERİN ÜLKEYE GİRİŞİ YASAKLANDI
İsrail, Endonezyalıların ülkeye girişini yasakladı. İsrail'in kararı, Endonezya'nın ülkeye İsraillilerin girmesini yasaklama kararına yanıt olarak geldi.
ENDONEZYA GEÇEN HAFTA İSRAİL İÇİN YASAK KOYMUŞTU
Geçen hafta Endonezya Gazze sınırındaki katliamları nedeniyle İsraillilerin topraklarına girmesini yasaklamıştı.
Endonezya'nın İsrail ile diplomatik ilişkileri bulunmasa da iki ülke arasında ekonomik ilişkiler bulunuyor.
Kaynak: haberinburada
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