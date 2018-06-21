İsrail Adalet Bakanlığı, Sara Netanyahu'nun Kudüs'teki başbakanlık ofisinde yapılan ikramlar için 100 bin doları amacı dışında kullandığını belirledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu, devlet fonlarını kötüye kullandığı gerekçesiyle yolsuzlukla suçlandı.

100 BİN DOLARLIK YOLSUZLUK

İsrail Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu'nın dolandırıcılıkla suçlandığı kaydedildi. Bakanlık açıklamasında, Kudüs'teki başbakanlık ofisinde yapılan ikramlar için 100 bin doların amacı dışında kullanıldığı belirtildi. Sara Netanyahu hakkında, başbakanlık konutunda kadrolu aşçı olmasına rağmen gurme şeflere 100 bin dolarlık yemek siparişi verildiği, böylece ilgili düzenlemeleri ihlal ettikleri gerekçesiyle iddianame hazırlandı.

Kaynak: haberinburada