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İsrail Batı Şeria'ya 2 Bin Yerleşim Birimi İnşa Edilecek

İSRAİL BATI ŞERİA'YA 2 BİN YERLEŞİM BİRİMİ İNŞA EDİLECEK

İsrail, işgal ettiği Filistin topraklarına bir yenisini daha eklemek için harekete geçti. Batı Şeri'da 2 bin yeni yerleşim birimi daha inşa edilecek.

Tarih : 30 Mayıs 2018, 18:10
Puan Ver : İsrail Batı Şeria'ya 2 Bin Yerleşim Birimi İnşa Edilecek(8/10)4

Uluslararası haber ajansı AFP, İsrail'in Batı Şeri'da 2 bin yeni yerleşim biriminin inşa edilmesine onay verdiğini duyurdu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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