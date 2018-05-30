İSRAİL BATI ŞERİA'YA 2 BİN YERLEŞİM BİRİMİ İNŞA EDİLECEK
İsrail, işgal ettiği Filistin topraklarına bir yenisini daha eklemek için harekete geçti. Batı Şeri'da 2 bin yeni yerleşim birimi daha inşa edilecek.
Uluslararası haber ajansı AFP, İsrail'in Batı Şeri'da 2 bin yeni yerleşim biriminin inşa edilmesine onay verdiğini duyurdu.
Kaynak: haberinburada
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