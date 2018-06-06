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İsrail-Arjantin Hazırlık Maçı Protestolar Nedeniyle Ertelendi

İSRAİL-ARJANTİN HAZIRLIK MAÇI PROTESTOLAR NEDENİYLE ERTELENDİ

İsrail ile Arjantin arasında Kudüs'te oynanması planlanan hazırlık maçı gelen tepkiler üzerine ertelendi. Arjantin Futbol Federasyonu maça çıkmama kararı aldı.

Tarih : 06 Haziran 2018, 00:20
Puan Ver : İsrail-Arjantin Hazırlık Maçı Protestolar Nedeniyle Ertelendi(7/10)3

İsrail'in Arjantin'le işgal altında olan Kudüs'te maç yapma planı suya düştü. Arjantin Futbol Federasyonu, Filistinlilerin tepkisi ve yaşanan gerginlikler sebebiyle Dünya Kupası öncesinde bu maça çıkmama kararı aldı.

Hatırlanacağı üzere Arjantin Milli Takımı'nın Barcelona'daki idmanları bu karşılaşma sebebiyle protesto edilmişti. Filistinliler idmana gelerek Arjantinli yetkilileri bu maça çıkmama konusunda çağrı yapmıştı.

ARAP ÜLKELERİNDE KAMPANYA BAŞLATIRIZ DEMİŞTİ

Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Cibril er-Racub da yaptığı açıklamada Messi üzerinden Arjantin'e seslenmişti;

Messi maça katılma konusunda ısrarcı olursa aleyhinde Filistin, Arap ülkeleri ve uluslararası düzeyde kampanya başlatırız. Onun da ülkesinin de bu maça katılmamasını umuyoruz.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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