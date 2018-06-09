Beşiktaş'ı yardımcı antrenör arayışı hızla devam ediyor. Siyah beyazlılarda gündeme gelen son isim ise bir dönem Beşiktaş'ın da formasını giyen Guti Hernandez oldu.

Diario Sport'un haberine göre Guti, Beşiktaş ile anlaşmaya çok yakın. 2018-19 sezonunda Şenol Güneş'in yardımcılığını üstlenmesi beklenen eski Beşiktaşlı'nın 2019-20 sezonuyla birlikte teknik direktörlüğe gelmesinin planlandığı kaydedildi.

BEŞİKTAŞ TARAFTARI YILDIZ İSME BÜYÜK BİR SEVGİ BESLİYOR

Guti'nin Beşiktaş'ı tercih etmesinde iki faktörün etkili olabileceğini yazan gazete, bunlardan ilkinin yıldız oyuncuya futbolculuk kariyerinde gösterilen sevgi, ikincisinin de Beşiktaş'ın Türkiye'deki en iyi kulüplerden biri olması olduğunu belirtti.

GUTİ'NİN İSMİ REAL MADRİD TEKNİK DİREKTÖRLÜĞÜ İÇİN GEÇİYORDU

Real Madrid U19 takımını çalıştıran Guti'nin adı son dönemde Real Madrid teknik direktörlüğü için geçiyordu.

2010-2011 SEZONUNDA BEŞİKTAŞ FORMASINI GİYMİŞTİ

Öyle ki Murcia Başkanı Victor Galvez geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Guti ile konuştum. Murcia'ya gelmesi için onu ikna etmeye çalıştım. Ancak o Real Madrid'in teknik direktörü olacak" demişti.

2010-2011 yılları arasında Beşiktaş forması giyen 41 yaşındaki isim sonrasında futbolu bırakmıştı. Kaynak: Ajansspor

Kaynak: haberinburada