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İspanyol Kaleci De Gea'dan Skandal Hata

İSPANYOL KALECİ DE GEA'DAN SKANDAL HATA

İspanyol kaleci De Gea, Portekiz maçının 44. dakikasında Cristiano Ronaldo'nun şutunu elinden kaçırarak yıllarca unutulmayacak bir hataya imza attı.

Tarih : 15 Haziran 2018, 22:20
Puan Ver : İspanyol Kaleci De Gea'dan Skandal Hata(9/10)5

2018 Dünya Kupası B Grubu maçında Portekiz ile İspanya karşı karşıya geldi.

YILLARCA UNUTULMAYACAK BİR HATAYA İMZA ATTI

Zorlu geçen mücadelede durum 1-1 devam ederken De Gea'dan yıllarca unutulmayacak bir hata geldi.

Hızlı gelişen Portekiz atağında ceza sahası önünde topla buluşan Cristiano Ronaldo sol ayağı ile yerden sert bir şut çekti.

İspanyol kaleci De Gea yerden gelen topu elinden kaçırınca meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

DE GEA SOYUNMA ODASINA GİDERKEN BİR HAYLİ ÜZGÜNDÜ

Karşılaşmanın ilk yarısı bu golün ardından 2-1 tamamlandı. İspanyol kaleci De Gea'nın soyunma odasına giderken bir hayli üzgün olduğu görüldü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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