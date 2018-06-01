İSPANYA'DA YOLSUZLUK DEPREMİ: BAŞBAKAN İSTİFA ETTİ!
İspanya Başbakanı Mariano Rajoy hakkındaki yolsuzluk iddialarının ardından istifa etti. İstifa kararı, anamuhalefetteki Sosyalist Parti'nin, iktidardaki Halk Partisi'nin yolsuzluk skandallarıyla ilgili güvensizlikoyu önergesi sonrası geldi.
MUHALEFET LİDERİ BAŞBAKAN OLABİLİR
Tüm partilerin önergeye destek açıklaması üzerine Rajoy, meclisteki oylamayı beklemeden yenilgiyi kabul ederek istifasını sundu. Güvensizlikoyu önergesini veren Sosyalist Parti'nin lideri Pedro Sanchez'in yeni başbakan olması bekleniyor.
Rajoy "Oylamada büyük ihtimalle güvensizlik çıkacak. Bu da Pedro Sanchez'in yeni başbakan olacağı anlamına geliyor. Ülkeme hizmet etmek benim için bir onurdu" dedi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Antalya'da Ameliyat Olan Genç Kızın Midesinden 1,5 Kilo Saç Çıktı
- Keşmir'de Zırhlı Araç Göstericilerin Üzerine Daldı: 3 Yaralı!
- Kefen Giyip Eylem Yapan İşçiler, Canlı Gömülme Talebinde Bulundu
- Haziran'ın İlk Gününde Sürpriz! 20 Dakika Yağdı, Her Yer Beyaza Büründü
- Son Dakika! Bddk'dan Sert Açıklama: Algı Operasyonları Her Daim Boşa Çıkarıldı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Japon Avcılar, 122'si Hamile 333 Balinayı Öldürdü
- Ölen Sevgilisi İle Cinsel İlişkiye Giren Adam Hapis Cezasına Çarptırıldı
- Parkta Çektiği Fotoğraflara Bakan Anne, Oğlunun Arkasındaki Suratı Görünce Dehşete Düştü
- Uganda'da Sosyal Medyaya Dedikodu Vergisi Geldi
- Yolcuları Kusturacak Kadar Kokan Yolcu Yüzünden Uçak Acil İniş Yaptı!
Bu Haberle İlgili Yorumlar