İSPANYA MİLLİ TAKIMININ YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ BELLİ OLDU
İspanya Futbol Federasyonu, milli takımın başına Fernando Hierro'nun getirildiğini açıkladı.
Kaynak: haberinburada
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