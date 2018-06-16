İSPANYA MİLLİ TAKIMI TEKNİK DİREKTÖRÜ HİERRO, İLK MAÇINDA SAHADAN BERABERLİKLE AYRILDI
İspanya Milli Takımının başına getirilen Hierro, Dünya Kupasında çıktığı ilk maçta sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.
2018 FIFA Dünya Kupası B Grubunda Portekiz, iki kez öne geçtiği mücadelede İspanya ile 3-3 berabere kaldı.
İki gün önce Julen Lopetegui'nin yerine İspanya Milli Takımının teknik direktörlüğüne getirilen Fernando Hierro, ilk maçından beraberlikle ayrıldı.
LOPETEGUI, REAL MADRID İLE ANLAŞTIĞI İÇİN KOVULMUŞTU
Julen Lopetegui'nin sözleşmesi, İspanya Futbol Federasyonuna haber vermeden Real Madrid ile anlaştığı için feshedilmişti.
Futbolculuk kariyerine 1987 yılında Valladolid'de başlayan Hierro, İspanya Milli Takımı, Real Madrid, Al Rayyan ve Bolton Wanderers formaları giyerken, 27 Kasım 2017'de İspanya Milli Takımı'nda sportif direktörlük görevine getirilmişti.
Kaynak: haberinburada
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