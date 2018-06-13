İspanya Yüksek mahkemesi İspanya Kralı 6. Felipe'nin kız kardeşi Prenses Cristina'nın kocası Inaki Urdangarin'e bir alt mahkemenin dolandırıcılık ve vergi kaçakçılığı suçlaması nedeniyle verdiği 6 yılı aşkın hapis cezasını onadı.

BELGEDE SAHTECİLİK SUÇUNDAN AKLANARAK CEZASI BİR MİKTAR DÜŞTÜ

Ancak Yüksek Mahkeme aynı zamanda kamu fonlarının suistimal edilmesi, görevi kötüye kullanmak ve nüfuz ticareti gibi kalemlerden de suçlu bulduğu Urdangarin'i 'belgede sahtecilik' suçlamasından aklayarak cezasını bir miktar düşürdü.

KRAL'IN ENİŞTESİNE 5 YIL 10 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

50 yaşındaki eski hentbol oyuncusu Urdangarin'e 5 yıl 10 ay hapis cezası verilmesine hükmedildi.

İSPANYA KRALİYET AİLESİ MAHKEMEYE ÇIKTI

Palma de Mallorca'daki alt mahkeme Urdangarin'i 2016'daki duruşmada suçlu bulmuş ancak dava temyize gitmişti.

2016'daki duruşmada Prenses Cristina da ifade vermiş ve 1975'te ülkede monarşinin yeniden tesis edilmesinden beri ilk kez bir İspanya Kraliyet ailesi mensubu mahkemeye çıkmıştı.

6 MİLYON EUROYU ZİMMETİNE GEÇİRDİ

Davada Urdangarin'in 2004 ile 2006 yılları arasında kamu fonlarından 6 milyon euroyu zimmetine geçirdiği suçlaması üzerine odaklanılmıştı. Mahkeme Urdangarin ile iş ortağı Diego Torres'in bir zamanlar 'dük' olan Urdangarin'in 'ayrıcalıklı statüsünü' spor etkinlikleriyle alakalı kamu kontratlarını elde etmek için istismar ettiğine karar vermişti.

PRENSES CRISTINA DA PARA CEZASINA ÇARPTIRILDI

Yüksek Mahkeme ayrıca Prenses Cristina'nın kocasının suçlarından faydalandığı yönündeki kararı da onadı. Prenses'in 136.950 euro para cezası ödemesine hükmedildi.

URDANGARİN'İN TEMYİZ HAKKI BULUNUYOR

Şimdi alt mahkeme Urdangarin'in cezasını çekmesi için hapse gönderilip gönderilmeyeceğine karar verecek. Urdangarin'in hala Anayasa Mahkemesi'nde temyiz hakkı bulunuyor.

DÜK VE DÜŞES UNVANLARI GERİ ALINMIŞTI

İlk mahkemenin ardından Prenses Crisitna ve Urdangarin'in sahip olduğu 'Palma Dükü ve Düşesi' unvanları 2015'te geri alınmıştı. İkili haklarındaki suçlamaların ayyuka çıkması sonrası 4 çocuklarıyla birlikte Barcelona kentinden İsviçre'nin Cenevre kentine taşınmıştı.

Kaynak: haberinburada