Türkiye Operasyon Sinyali Vermişti! Abd Askerleri Sincar'a Konuşlandı
Erbakan'ın Oğlu, Milli Görüş'ün Yeni Partisini Ne Zaman Kuracağını Açıkladı
2'si Çocuk 3 Kişinin Kaybolduğu Kelit Çayı'na 1 Çocuk Daha Düşüp Kayboldu
Portekiz-Belçika Maçında Kazanan Çıkmadı!
Ünlü Anketçi Duyurdu: Muharrem İnce, Ecevit'i Geride Bırakacak
İsmailağa Cemaatinin Seçimlerde Destekleyeceği Aday Belli Oldu
Orgeneral Akar, Hakkari'de Birlikleri Denetledi, Mehmetçik İle İftar Yaptı
Yük Treninin Üzerine Kaya Düştü: 1 Yaralı!
Alman Gazetesinden Nato İddiası: Rusya'ya Karşı 30 Bin Kişilik Birlik Kurulacak!
İstanbul'da Feci Kaza! Belediye İşçilerini Taşıyan Araca Çarptı: 2 Ölü
Erdoğan'dan İnce'ye: Biz Teröristlerin Apoletini Söktük, Mücadele Edenlerin Değil!
Yüksek Sesle Müzik Dinlediği İçin Öldürülen Adamın Ailesine 15 Kuruş Tazminat
Fenerbahçe Seçimlerinin Tartışılan İsmi Ümit Özat'tan Açıklama Geldi
'son Arzusu' Dediler, Rotayı Değiştirip Raife Nine'nin Yanına Gitti
Tofaş, Anadolu Efes'i 76-70 Mağlup Ederek Finale Yükseldi
Miting Öncesi Yollar Belediye Kamyonlarıyla Kapatıldı, Akşener Ateş Püskürdü
Muharrem İnce, Selfie Çekinmek İsteyen Vatandaşı Elinin Tersiyle İtti
Tsk'nın Yeni Gözdesi: Tepegöz! En Ufak Detayı Bile Kaçırmıyor
İyi Parti Edirne 1'inci Sıra Milletvekili Adayı İstifa Etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İnce'ye İmam Hatip Tepkisi: Birileri Bunu İşletmiş

İSMAİLAĞA CEMAATİNİN SEÇİMLERDE DESTEKLEYECEĞİ ADAY BELLİ OLDU


İsmailağa Cemaatinin Seçimlerde Destekleyeceği Aday Belli Oldu
Tarih : 02 Haziran 2018, 23:50
Puan Ver : İsmailağa Cemaatinin Seçimlerde Destekleyeceği Aday Belli Oldu(10/10)6

İsmailağa Camiası, 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı.

İNTERNET SİTESİNDEN İLAN EDİLDİ

Camianın resmi web sitesinde "Birlik ve İstikrar İçin" başlığıyla yayımlanan açıklamada, başta Kudüs olmak üzere, İslam coğrafyalarının maddi-manevi, alenen ve pervasızca işgal edildiği, bölünüp parçalandığı, terör ve kaosla istikrarsızlaştırıldığı bugün, ümmetin ve milletin yegane ümidi haline gelmiş Türkiye'ye ve liderine de her gün değişen yöntem ve vasıtalarla saldırıların devam ettiği belirtildi.

"ERDOĞAN VE ARKADAŞLARINI TERCİH EDİYORUZ"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Sömürgeci zihniyetlerin mutlaklaştırdıkları idare şekillerini değil, insanlığın barış ve huzurunu, izzet ve şerefini tekeffül eden sistem ve idare ruhuna daha yakın bulduğumuz Cumhurbaşkanlığı Yönetim Modelinin, insanımız ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Bu yeni yönetim modelinde hak, hakikat, hukuk, adalet ve liyakat şartlarını haiz bir yönetim inşa edeceğine inandığımız ve beklediğimiz, istikrarın teminatı gördüğümüz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarını tercih ettiğimizi kardeşlerimiz ve milletimizle paylaşıyoruz.

"MEVLA'DAN HİDAYET NİYAZ EDİYORUZ"

Nihai olarak, Efendi Hazretlerimizin ikaz buyurdukları, cemaatimizle alakası bulunmayan, cemaatimizin hassasiyetleri ve ruhuna aykırı telkinlere, fitne ve fesat faaliyetlerine karşı duyarlı ve sorumlu davranmamız gerektiğini hatırlatır, Mevla Te'ala'dan, başta memleket idarecileri olmak üzere, hepimizi üstün ahlak, hidayet ve istikamet üzere sabit kılmasını niyaz ediyoruz.

2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: İsmailağa  Cemaatinin  Seçimlerde  Destekleyeceği  Aday  Belli  Oldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER