İSMAİLAĞA CEMAATİNİN ÖNDE GELEN İSMİ, KALBİNE YENİK DÜŞTÜ
İsmailağa cemaatinin önde gelen isimlerinden Abdülmetin Balkanlıoğlu, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
Geçirdiği kalp krizi sonucu İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılan İsmailağa cemaatinin önde gelen isimlerinden Abdülmetin Balkanlıoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
DARBE NÖBETLERİNDE BOY GÖSTERMİŞTİ
Abdülmetin Balkanlıoğlu, 15 Temmuz darbe girişimi nöbetlerinde boy göstermişti.
ABDULMETİN BALKANLIOĞLU KİMDİR?
Abdulmetin Balkanlıoğlu, 1958 senesinde Sungurlu'ya bağlı Aşağıfındıklı'da dünyaya geldi. 1977 senesinde Çorum İmam-Hatip Lisesi'ni bitirdi.
1986 senesinde girdiği İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni yarıda bıraktı. Arapça eğitimini Emin Saraç Hoca'dan alan Balkanlıoğlu 1977 tarihinde Şile'de Ağca Hacıköyü'nde imamlık vazifesine başladı.
1978 senesinde Sarıyer Rumeli Efendi Köyü Camii'nde görev yapan Balkanlıoğlu, 1980 senesinde Eminönü Hoşkadem Camii'nde, 1983′de de Fatih Müftülüğü'ne bağlı Acemoğlu Camii'nde görev aldı. Daha sonra, Küçükçekmece ilçesine bağlı Kayabaşı Köyü'ne tayin olan Abdulmetin Balkanlıoğlu, oradan da emekliye ayrıldı.
Abdulmetin Balkanlıoğlu evli ve iki çocuk babasıydı.
Kaynak: haberinburada
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