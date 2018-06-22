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İş merkezinde, çöp kutusuna tuvaletini yapan adam kameraya yakalandı

İŞ MERKEZİNDE, ÇÖP KUTUSUNA TUVALETİNİ YAPAN ADAM KAMERAYA YAKALANDI

Sakarya'nın Erenler ilçesinde, iş merkezinde genç bir adamın tuvaletini çöp kutusuna yaptığı anlar kameraya yansıdı.

Tarih : 22 Haziran 2018, 18:10
Puan Ver : İş Merkezinde, Çöp Kutusuna Tuvaletini Yapan Adam Kameraya Yakalandı(9/10)5

Sakarya'nın Erenler ilçesinde, bir iş merkezinde bir kişinin tuvaletini çöp kutusuna yaptığı anlar kameraya yansıdı.

KORİDORDAKİ ÇÖPE TUVALETİNİ YAPTI

Olay, Erenler'de bir iş merkezinde meydana geldi. Binadaki iş yerlerinde çalışırken aldıkları kötü koku üzerine koridora çıkan esnaf, kokunun nereden geldiğini araştırmaya başladı. Bina görevlileri, çöpe gidip baktıklarında dışkı olduğunu gördü. İş merkezinin güvenlik kameralarını inceleyenler, gördükleriyle şok yaşadı. Görüntülerde binaya giren bir kişinin bir süre sonra koridordaki çöpe tuvaleti yaptığı görüldü.

O ANLAR KAMERADA

İş yerlerinin kapalı olduğu sırada adamın çöpe oturup tuvaletini yapması ve üzerini giyip iş merkezinden ayrılması kameraya yansıdı. Binadaki tuvaletin, kişinin tuvaletini yaptığı çöpe 15 metre mesafede olduğu öğrenildi.

POLİSE ŞİKAYET YAPILMADI

Bina yönetiminin bu olaydan sonra koridorlarda bulunan çöp kutularını kaldırma kararı aldığı belirtildi. Konuyla ilgili polise ise herhangi bir şikayet yapılmadı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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