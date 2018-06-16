'İŞ MAKİNESİ YAPMIŞ' DİYEN VALİDEN YENİ AÇIKLAMA: İNANDIRICI GELMEDİ
Türkiye, Sakarya'da yavru köpeğe yapılan işkenceyi konuşuyor. Konuyla ilgili CNN Türk ekranlarına telefonla bağlanan Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, "İş makinesi bana inandırıcı gelmedi. Bunu yapanları bulup en kısa sürede adalet önüne çıkartacağız" dedi.
Kaynak: haberinburada
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