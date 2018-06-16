Türkiye, Sakarya'da yavru köpeğe yapılan işkenceyi konuşuyor. Konuyla ilgili CNN Türk ekranlarına telefonla bağlanan Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, "İş makinesi bana inandırıcı gelmedi. Bunu yapanları bulup en kısa sürede adalet önüne çıkartacağız" dedi.

Kaynak: haberinburada