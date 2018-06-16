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'iş Makinesi Yapmış' Diyen Validen Yeni Açıklama: İnandırıcı Gelmedi
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'İŞ MAKİNESİ YAPMIŞ' DİYEN VALİDEN YENİ AÇIKLAMA: İNANDIRICI GELMEDİ


'İş makinesi yapmış' diyen validen yeni açıklama: İnandırıcı gelmedi
Tarih : 16 Haziran 2018, 14:00
Puan Ver : 'iş Makinesi Yapmış' Diyen Validen Yeni Açıklama: İnandırıcı Gelmedi(6/10)2

Türkiye, Sakarya'da yavru köpeğe yapılan işkenceyi konuşuyor. Konuyla ilgili CNN Türk ekranlarına telefonla bağlanan Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, "İş makinesi bana inandırıcı gelmedi. Bunu yapanları bulup en kısa sürede adalet önüne çıkartacağız" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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