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İran'da Dünya Kupası yasağı! Maçlar izlenemeyecek

İRAN'DA DÜNYA KUPASI YASAĞI! MAÇLAR İZLENEMEYECEK

İran'ın Meşhed kentindeki kafelerde İran-İspanya maçının seyredilmesine dolaylı yasak getirildi.

Tarih : 20 Haziran 2018, 20:20
Puan Ver : İran'da Dünya Kupası Yasağı! Maçlar İzlenemeyecek(6/10)2

İran'dan yayın yapan Entekhab haber sitesine göre, Meşhed polisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, kentteki kafelerin kapatılacağı belirtildi.

Haberde, Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası B Grubu karşılaşmalarından İran-İspanya maçının başlama saatinden yarım saat önce kafelerin kapatılma kararı alınması, maçın "umuma açık yerlerde seyredilmesinin önüne geçmek" olarak değerlendirildi.

KAFELERDE SEVİNEN TARAFTARLARIN GÖRÜNTÜSÜ SOSYAL MEDYADA YER ALMIŞTI

Cuma günü oynanan ve İran'ın Fas'ı 1-0 yendiği maçın Meşhed'deki kafelerde izlenmesi ve taraftarların sevinç görüntüleri sosyal medyada yer almıştı.

Meşhed kenti, yerel yöneticilerinin Tahran yönetiminden farklı olarak aşırı muhafazakâr kararlar almasıyla ön plana çıkıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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