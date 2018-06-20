İran'dan yayın yapan Entekhab haber sitesine göre, Meşhed polisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, kentteki kafelerin kapatılacağı belirtildi.

Haberde, Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası B Grubu karşılaşmalarından İran-İspanya maçının başlama saatinden yarım saat önce kafelerin kapatılma kararı alınması, maçın "umuma açık yerlerde seyredilmesinin önüne geçmek" olarak değerlendirildi.

KAFELERDE SEVİNEN TARAFTARLARIN GÖRÜNTÜSÜ SOSYAL MEDYADA YER ALMIŞTI

Cuma günü oynanan ve İran'ın Fas'ı 1-0 yendiği maçın Meşhed'deki kafelerde izlenmesi ve taraftarların sevinç görüntüleri sosyal medyada yer almıştı.

Meşhed kenti, yerel yöneticilerinin Tahran yönetiminden farklı olarak aşırı muhafazakâr kararlar almasıyla ön plana çıkıyor.

Kaynak: haberinburada