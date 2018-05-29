IRAK'TAN ACI HABER: BİR ASKERİMİZ ŞEHİT
Son dakika...Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK tarafından yapılan saldırı sonucu bir askerimiz şehit oldu.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK tarafından yapılan saldırı sonucu bir askerin şehit olduğunu açıkladı.
BİR ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU
TSK'dan yapılan açıklamada, " 29 Mayıs 2018 tarihinde Irak kuzeyinde operasyon icra eden unsurlarımıza, bölücü terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen saldırı sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur" denildi.
HAVA HAREKATIYLA TESPİT EDİLEN HEDEFLER İMHA EDİLDİ
Açıklamada, "Olayı müteakip bölgede icra edilen hava harekâtı neticesinde teröristlere ait tespit edilen hedefler imha edilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz. Türk Silahlı Kuvvetleri asil Türk milletinden almış olduğu güç ile tüm terör örgütleriyle mücadelesine en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir" denildi.
Kaynak: haberinburada
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