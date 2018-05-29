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Irak'tan acı haber: Bir askerimiz şehit

IRAK'TAN ACI HABER: BİR ASKERİMİZ ŞEHİT

Son dakika...Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK tarafından yapılan saldırı sonucu bir askerimiz şehit oldu.

Tarih : 29 Mayıs 2018, 18:10
Puan Ver : Irak'tan Acı Haber: Bir Askerimiz Şehit(7/10)3

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK tarafından yapılan saldırı sonucu bir askerin şehit olduğunu açıkladı.

BİR ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

TSK'dan yapılan açıklamada, " 29 Mayıs 2018 tarihinde Irak kuzeyinde operasyon icra eden unsurlarımıza, bölücü terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen saldırı sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur" denildi.

HAVA HAREKATIYLA TESPİT EDİLEN HEDEFLER İMHA EDİLDİ

Açıklamada, "Olayı müteakip bölgede icra edilen hava harekâtı neticesinde teröristlere ait tespit edilen hedefler imha edilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz. Türk Silahlı Kuvvetleri asil Türk milletinden almış olduğu güç ile tüm terör örgütleriyle mücadelesine en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir" denildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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