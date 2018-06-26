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Irak Başbakanı İbadi'den PKK'ya silah bırakma çağrısı

IRAK BAŞBAKANI İBADİ'DEN PKK'YA SİLAH BIRAKMA ÇAĞRISI

Irak Başbakanı İbadi, terör örgütü PKK dahil yasa dışı tüm grupların silah bırakmasını istedi. İbadi, PKK'nın Türkiye'ye saldırmasına izin vermeyeceklerini de söyledi.

Tarih : 26 Haziran 2018, 21:40
Puan Ver : Irak Başbakanı İbadi'den Pkk'ya Silah Bırakma Çağrısı(9/10)5

Irak Başbakanı İbadi, terör örgütü PKK dahil yasa dışı tüm grupların silah bırakmasını istedi. İbadi, PKK'nın Türkiye'ye saldırmasına izin vermeyeceklerini de söyledi.

"PKK SİLAH BIRAKSIN"

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Bağdat'ta haftalık bakanlar kurulu sonrası yaptığı basın toplantısında, 12 Mayıs'ta ülke genelinde gerçekleştirilen seçimlerin "başarısız kılınması" için büyük bir çaba harcandığını belirtti.

İbadi, "Seçimlerin başarısız kılınması için yüksek bir çaba harcandı. Bu, seçim sandıklarının yakılmasıyla başlatıldı." dedi.

"PKK'NIN TÜRKİYE'YE SALDIRMASINA İZİN VERMEYİZ"

Irak'ta örgütlenen terör örgütü PKK dahil yasa dışı tüm grupların silahlarını bırakması için çağrı yapan İbadi, şunları kaydetti:

"Irak, Türkiye ve Suriye sınırındaki güvenliğin sağlanması konusunu bakanlar kurulu toplantısında detaylıca ele aldık. Özellikle Kandil bölgesinde bir tırmanış var. Orası Irak, Türkiye ve İran üçgenidir. Orada hayat adeta yok. Yerli veya yabancı hiçbir grubun Irak topraklarını kullanarak komşu Türkiye'ye saldırı yapmasına izin vermeyiz. Devlet dışı tüm grupların silahlarını bırakmasını isterken yabancı silahlı bir örgütün (PKK) komşu ülkeye saldırmasına nasıl izin veririz?"

"DEAŞ'IN GÜCÜNÜ KIRDIK"

Terör örgütü DEAŞ'ın son günlerde artan saldırı ve kaçırma eylemlerine ilişkin İbadi, "DEAŞ'ı her yerde kovalamaya çalışıyoruz. Onların gücünü kırdık artık dağılmış gruplar halindeler. Özellikle halkın yaşamadığı dağlık bölgelerde bulunuyorlar ve güvenlik güçlerinin de oralara girmesi kolay değil." değerlendirmesinde bulundu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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