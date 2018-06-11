Zeytinburnu Davutpaşa'da yoğunluklu olarak iplik atölyelerinin bulunduğu iş merkezinde çıkan yangın havadan görüntülendi.

YANGIN HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Davutpaşa'da sabah 06.00 sıralarında iplik atölyelerinin bulunduğu 4 katlı iş merkezinde çıkan yangın havadan görüntülendi.

BİNANIN TÜM KATLARINA YAYILMIŞ

Drone ile çekilen görüntülerde yangının binanın tüm katlarına yayıldığı görülüyor. İtfaiye ekipleri ise binadan yükselen alevlere müdahale etmeye çalışıyor.

Havadan görüntüler, yangının büyüklüğünü gözler önüne seriyor.

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Kaynak: haberinburada