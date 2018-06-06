Litvanya'da intihar girişimi ihbarı alan itfaiye görevlileri olay yerine ulaştığında bir apartmanın dördüncü katında pencereye çıkan bir kadınla karşılaştılar. İtfaiye ekibi, apartmanın çatısından halatlarla sarkarak kadını kurtarmak için hazırlıklara başladı.

ÜÇÜNCÜ KATIN PENCERESİNDE BEKLEDİ

Bu sırada itfaiye eri Tomas Jaunzems üçüncü katın penceresine çıkıp beklemeye başladı. Diğer itfaiye görevlisi de Jaunzems'in bacaklarından tutarak dengede kalmasını sağlıyordu. Kurtarma ekibi hazırlıklarını tamamlayamadan genç kadın kendini boşluğa bıraktı.

HAVADA YAKALADI

Bir alt katın penceresinde bekleyen itfaiye eri Tomas Jaunzems kadını havada yakalayarak içeri aldı. Kahraman ilan edilen Jaunzems, Litvanya İçişleri Bakanı Rihards Kozlovskis tarafından ödüllendirildi.

Kaynak: haberinburada