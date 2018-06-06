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İntihar Eden Kadını Havada Yakalayan İtfaiyeci, Ülkede Kahraman İlan Edildi

İNTİHAR EDEN KADINI HAVADA YAKALAYAN İTFAİYECİ, ÜLKEDE KAHRAMAN İLAN EDİLDİ

Litvanya'da itfaiye eri, intihar girişiminde bulunan kadını 3. katın penceresinden uzanıp havada yakalayınca ülkede günün konusu haline geldi.

Tarih : 06 Haziran 2018, 09:20
Puan Ver : İntihar Eden Kadını Havada Yakalayan İtfaiyeci, Ülkede Kahraman İlan Edildi(6/10)2

Litvanya'da intihar girişimi ihbarı alan itfaiye görevlileri olay yerine ulaştığında bir apartmanın dördüncü katında pencereye çıkan bir kadınla karşılaştılar. İtfaiye ekibi, apartmanın çatısından halatlarla sarkarak kadını kurtarmak için hazırlıklara başladı.

ÜÇÜNCÜ KATIN PENCERESİNDE BEKLEDİ

Bu sırada itfaiye eri Tomas Jaunzems üçüncü katın penceresine çıkıp beklemeye başladı. Diğer itfaiye görevlisi de Jaunzems'in bacaklarından tutarak dengede kalmasını sağlıyordu. Kurtarma ekibi hazırlıklarını tamamlayamadan genç kadın kendini boşluğa bıraktı.

HAVADA YAKALADI

Bir alt katın penceresinde bekleyen itfaiye eri Tomas Jaunzems kadını havada yakalayarak içeri aldı. Kahraman ilan edilen Jaunzems, Litvanya İçişleri Bakanı Rihards Kozlovskis tarafından ödüllendirildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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