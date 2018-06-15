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İngiltere Türklere Süresiz Oturum Vermeye Yeniden Başladı
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İngiltere Türklere Süresiz Oturum Vermeye Yeniden Başladı

İNGİLTERE TÜRKLERE SÜRESİZ OTURUM VERMEYE YENİDEN BAŞLADI

İngiltere İçişleri Bakanlığı, Türk vatandaşlarına süresiz oturum verilmesi uygulamasına, yeni vize kategorisiyle yeniden başladı.

Tarih : 15 Haziran 2018, 20:30
Puan Ver : İngiltere Türklere Süresiz Oturum Vermeye Yeniden Başladı(10/10)6

İngiltere İçişleri Bakanlığı, İngiltere'de kendi işini kuracak veya çalışacak Türk vatandaşlarına yönelik yeni bir düzenlemeye gitti.

TÜRK VATANDAŞLARI 5 YIL KESİNTİSİZ ÇALIŞTIKTAN SONRA SÜRESİZ OTURUM İÇİN BAŞVURABİLECEK

Bugün yayımlanan düzenleme ile Ankara Anlaşması olarak bilinen Avrupa Topluluğu Ortaklık Anlaşması (ECAA) kapsamında vize alan Türk vatandaşları, İngiltere'de 5 yıl kesintisiz yaşadıktan ve çalıştıktan sonra süresiz oturum için başvurabilecek. Türk vatandaşları daha önceki uygulamada 4 yılın sonunda süresiz oturum için başvurabiliyordu.

MART AYINDA ALININ KARAR SONRASI TÜRK VATANDAŞLARININ OTURUM İZNİ ASKIYA ALINMIŞTI

Bakanlık, mart ayında bir mahkemenin aldığı kararın ardından süresiz oturum izin işlemlerini askıya almış, kendi işini kuran Türk vatandaşlarına süresiz oturum hakkı tanıyan yeni bir vize kategorisi oluşturulacağını açıklamıştı.

İKİ ÜLKE ARASINDA 1963 YILINDA ANKARA ANLAŞMASI İMZALANMIŞTI

Türkiye, 1959'da Avrupa Birliği'nin o zamanki adıyla Avrupa Ekonomik Topluluğu'na başvurmuş, 1963'te de Türk vatandaşlarının topluluğa üye ülkelerde hizmet verebilmek için vize almalarını sağlayan Ankara Anlaşması imzalanmıştı.

İngiltere'de Türkler bu anlaşma kapsamında 1 yıl oturum izni aldıktan sonra 3 yıl uzatma alıyor ve sonrasında süresiz oturum için başvurabiliyorlardı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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