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İngiltere, Rus Enerji Devinin Ülkedeki Mal Varlığına El Koydu
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İngiltere, Rus enerji devinin ülkedeki mal varlığına el koydu

İNGİLTERE, RUS ENERJİ DEVİNİN ÜLKEDEKİ MAL VARLIĞINA EL KOYDU

İngiltere, Rus enerji şirketi Gazprom'un İngiltere ve Galler'deki varlıklarına el koydu.

Tarih : 19 Haziran 2018, 18:20
Puan Ver : İngiltere, Rus Enerji Devinin Ülkedeki Mal Varlığına El Koydu(9/10)5

Londra mahkemesinin, Ukraynalı doğalgaz şirketi Naftogaz'ın lehine sonuçlanan tahkim kararı sonrasında Rus enerji şirketi Gazprom'un İngiltere ve Galler'deki varlıklarına el koyduğu bildirildi.

GAZPROM'UN İNGİLTERE VE GALLER'DEKİ MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Naftogaz'dan yapılan açıklamada, Stockholm Uluslararası Tahkim Mahkemesi tarafından Ukraynalı şirkete tazminat ödemesine karar verilen Gazprom'un İngiltere ve Galler'deki varlıklarına el konulduğu belirtildi.

MAHKEME KARARINI UYGULAMAMASI HALİNDE CEZAİ YAPTIRIMA MARUZ KALABİLİR

Gazprom'un ayrıca İngiltere ve Galler'de değeri 50 bin doların üzerindeki varlıklarına yönelik bir listeyi de mahkemeye sunacağının kaydedildiği açıklamada, Gazprom'un mahkeme kararını uygulamaması halinde cezai yaptırıma maruz kalabileceği ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

Merkezi Stockholm'de bulunan Uluslararası Tahkim Mahkemesi bir süre önce verdiği kararda, Gazprom ve Naftogaz arasındaki davayı Ukraynalı şirket lehine sonuçlandırmıştı. Gazprom'un Ukrayna'ya doğalgaz sevkiyatıyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmediğine hükmeden mahkeme, Gazprom'un Naftogaz'a 2,56 milyar dolar ödeme yapması yönünde karar vermişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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