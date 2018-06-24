Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası'nda İngiltere, tarihinde ilk kez organizasyonda boy gösteren Panama'yı 6-1'lik skorla mağlup etti ve 2. tura adını yazdırdı.

MAÇ GOLLERLE BAŞLADI

Nizhny Novgorod Stadında oynanan karşılaşmaya fırtına gibi giren Ada ekibi, 6. dakikada Stones'un kafa golüyle 1-0 öne geçti. 22'de Harry Kane penaltıdan farkı 2'ye çıkardı: 2-0. 36'da Lingaard'ın müthiş füzesi ağlarla buluştu: 3-0. 40'ta bir kez daha sahne alan Stones durumu 4-0 yaptı. 45+1'de Kane yine penaltıdan ilk yarının skorunu ilan etti: 5-0.

PANAMA'NIN TARİHİ GOLÜ GELDİ

62'de sahanın yıldızı Kane kendisinin 3., İngiltere'nin 6. golünü kaydetti: 6-0. 78'de Baloy Panama'nın Dünya Kupasının tarihindeki ilk golünü attı ve skoru tabelaya yazdı: 6-1.

Kaynak: haberinburada