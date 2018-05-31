İNGİLİZLER, SÜPER LİGDE YILIN BOMBASINI PATLATIYOR
İngiliz ekibi Arsenal'ın yeni hocası Emery, Trabzonspor'un genç futbolcusu Yusuf Yazıcı'nın transferini istedi. İngilizler, Yusuf için 20 milyon euroluk bütçe ayırdı.
İngiliz basını Trabzonspor'un genç oyuncusu Yusuf Yazıcı'yı Arsenal'in çok istediğini öne sürdü. Yeni göreve gelen Emery'nin de daha önce Wenger'in izleyip çok beğendiği Yazıcı'yı takibe aldığı belirtildi.
20 MİLYON EURO AYIRDILAR
Son milli maçta Cenk Tosun'a bir asist yapan Yusuf'un Arsenal'in oyun sistemine de uygun bir isim olduğu belirtilen haberde, İngiliz devinin bu oyuncu için 20 milyon euroluk bir bütçe ayırdığı da vurgulandı.
Başkan Ahmet Ağaoğlu, daha önce yaptığı açıklamada genç futbolcuyu satmayacaklarını belirtmişti.
Kaynak: haberinburada
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