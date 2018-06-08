İNGİLİZ GOLCÜ HARRY KANE, 2024'E KADAR TOTTENHAM'DA
Tottenham, golcü oyuncu Harry Kane ile sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı. İngiliz yıldız, yıllık 15 milyon pound kazanacak.
İngiliz yıldız Harry Kane, Tottenham ile olan sözleşmesini 6 yıl uzattı.
İngiltere Premier Lig'in yıldızlarından Harry Kane, Tottenham Hotspur ile olan sözleşmesini 2024'e kadaar uzattı. 6 yıllık yeni sözleşme imzalayan İngiliz yıldızın maaşı da ikiye katlandı.
90 MİLYON POUND KAZANACAK
Başarılı santrfor senelik 15 milyon sterline yakın bir mebla kazanacak. Kane sözleşmenin süresi ile birlikte 90 milyon pounda evet demiş oldu.
Aynı zamanda İngiltere Milli Takımı'nın kaptanı olan Kane, Premier Lig'in en çok kazanan futbolcularından biri oldu.
Kaynak: haberinburada
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