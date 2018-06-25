İngiliz Times gazetesi manşetten gördüğü Türkiye seçimleri ile ilgili olarak çirkin benzetmelere yer verirken, Nazi Almanyası benzetmesi yapmaktan da geri durmadı.

İngiliz Times gazetesi Türkiye'deki seçimlere birinci sayfasında yer vererek, "Tartışmalı seçim zaferi Erdoğan'a devletin bağımsız kalan son aygıtlarının da neredeyse tam kontrolünü verdi" diye yazdı.

"OTORİTERLEŞMESİNDEN ENDİŞE EDİLİYOR"

Seçime dünya haberleri sayfasının manşetinde yer veren Times, pek çok kişinin Erdoğan'ın otoriterleşmesinin artmasından endişe ettiğini aktardı.

Hannah Lucinda Smith imzalı haberde "Erdoğan gibi popülist yöntemler kullanmakla suçlanan Macaristan Başbakanı Victor Orban'ın" Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik eden ilk AB ülkesi lideri olduğu belirtildi.

ÇİRKİN ALMANYA BENZETMESİ!

Gazetenin seçimle ilgili analiz yazısında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olağanüstü hal yönetimiyle sivil toplumun baskılandığı, Türkiye'nin "Son iki yılda sık sık 1930'lar Almanyasını andırdığı" ifade edildi: "Sivil toplum kuruluşları, gazeteler, sanat merkezleri kapatıldı. İtaat etmeyenlerin kara listeye alınması ve Osmanlı tarihini anlatan dizilerle popüler kültür de iktidar partisinin hizmetine sokuldu." sözlerine yer verildi.

Gazetedeki yazıda, "Erdoğan'ın muhalifleri zorbalığa maruz kaldı, şantaja uğradı ve susturuldu. Buna karşılık muhalefet partileri aralarındaki farklılıklara son verdi, CHP tabanda etkili bir kampanya yürüttü." dendi.

MEDYAYA YÜKLENDİLER

"TRT İnce'ye 15 saat ayırırken Erdoğan'a 181 saat yer verdi. Erdoğan'ın reytingleri ise hava durumunun bile gerisinde kaldı. Sonuçlar Erdoğan'ın çok sayıda Türk'ü yabancılaştırdığını gösteriyor. Eskiden Erdoğan'ın ekibinde olan kişiler, bunu danışmanların eğitimli ve bağımsız kişilerden sadece itaat eden kişilere dönüşmesine bağlıyor.

Yazı, "İktidara gerçekleri söyleyebilecek kimse kalmadı. Hükümette saygı gören Mehmet Şimşek gibi nadir isimler de bir kenara itildi." yorumuyla bitirildi.

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Kaynak: haberinburada