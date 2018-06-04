İNGİLİZ EKİBİ FULHAM, BEŞİKTAŞLI GÖKHAN İÇİN GİRİŞİMLERE BAŞLADI
İngiltere Premier Lige yükselen Fulham, Beşiktaş'ta forma giyen 33 yaşındaki Gökhan Gönül için girişimlere başladı.
Beşiktaş'ın 2015/16 sezonunun devre arasında Porto'dan kiraladığı Daniel Opare'yi yeniden renklerine bağlamak istediği öne sürülüyordu.
Augsburg ile olan sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan Opare'nin memleketi Gana'da ise Siyah Beyazlılar'ın yıldız ismi Gökhan Gönül hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı.
GÖKHAN GÖNÜL'Ü FULHAM İSTİYOR
"Football Made In Ghana" adlı internet sitesi, Kara Kartal'ın çok yakında Opare'yi renklerine bağlayacağını kaydederken Gökhan'a ise İngiltere'den ciddi bir teklifin olduğunu yazdı. 33 yaşındaki milli futbolcuyu isteyen takımın ise bu sene Premier Lig'e yeniden yükselen Fulham olduğu belirtildi.
Kaynak: haberinburada
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