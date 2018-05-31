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İngiliz Ekibi Chelsea, Yeni Stat Projesini Durdurma Kararı Aldı

İNGİLİZ EKİBİ CHELSEA, YENİ STAT PROJESİNİ DURDURMA KARARI ALDI

İngiliz ekibi Chelsea, 1 milyar sterline mal olacak yeni stadıyla ilgili projeyi durdurma kararı aldı.

Tarih : 31 Mayıs 2018, 16:30
Puan Ver : İngiliz Ekibi Chelsea, Yeni Stat Projesini Durdurma Kararı Aldı(10/10)6

İngiliz devi Chelsea, elverişsiz finansal koşullar nedeniyle stadyum planlarını askıya aldı. Elverişsiz yatırım ortamı gerekçe gösterilerek askıya alınan yeni Stamford Bridge projesinin tahminin maliyetinin 1 milyar sterlin olduğu düşünülüyor.

Kulüpten yapılan açıklamada Ocak 2017'de başlanan proje ile ilgili daha fazla ön-yapım ve planlama çalışması yapılmayacak.

NE ZAMAN DEVAM EDECEĞİ BİLİNMİYOR

Kulübün bu kararını yeniden gözden geçirmesi için belirlenmiş bir zaman aralığından da söz edilmedi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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