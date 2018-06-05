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İngiliz Devi Manchester United, Fred Transferini Resmen Açıkladı

İNGİLİZ DEVİ MANCHESTER UNİTED, FRED TRANSFERİNİ RESMEN AÇIKLADI

İngiliz devi Manchester United, Shakhtar Donetsk'te forma giyen 25 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Fred'i 52 milyon pound karşılığında transfer etti.

Tarih : 05 Haziran 2018, 19:10
Puan Ver : İngiliz Devi Manchester United, Fred Transferini Resmen Açıkladı(9/10)5

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United, Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred'i renklerine bağladı.

Manchester United, Fred'i transfer ettiklerini açıklarken bu transfer için Ukrayna ekibine 52 milyon pound ödenecek.

MANCHESTER CITY'DE İSTİYORDU

25 yaşındaki futbolcu, bu sezon Shakhtar Donetsk ekibiyle 37 maça çıkarken 4 gol ve 7 asist kaydetmişti. Brezilya Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda boy gösterecek Fred ile Manchester United'ın ezeli rakibi Manchester City'nin de ilgisi bulunuyordu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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