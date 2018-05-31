İNCE'NİN OĞLU, ASKERDE 5 GÜN HAPİS YATMIŞ
Konuk olduğu canlı yayında açıklamalarda bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce "İlk kez anlatıyorum" diyerek oğlunun askerde 5 gün hapis yattığını söyledi.
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Habertürk TV'de yayınlanan Türkiye'nin Nabzı programına konuk oldu. Didem Arslan Yılmaz'ın moderatörlüğünde, Nagehan Alçı, Bülent Aydemir ve Gürkan Hacır'ın sorularını yanıtlayan İnce, oğlu ile ilgili bir anısını da paylaştı.
"ALLAH KORKUSU BANA ONU YAPTIRMAZ"
Oğlunun Balıkesir'de kısa dönem jandarma er olarak askerlik yaptığını belirten İnce, "Oğlum devletin okullarında okudu. 5-6 yıl önce... Askere gidecekti. Bunu ilk kez açıklıyorum. Eşim de bana 'Askere gidecek, Doğu'ya bir yere gitmesin. Devreye girecek misin' diye sordu. Ben de, 'Hiç işim olmaz' dedim. O benim vicdanımı rahatsız eder. İnançlarımdan dolayı da beni rahatsız eder. Uykularımı kaçırır. Allah korkusu bana onu yaptırmaz. Gece saat 00.00'da gideceği yer belli oluyordu. Yoğunluktan internete giremediler. 'Öğrenebilir misin' diye sordular. Öğrenmedim, bahtına ne çıkarsa..." diye konuştu.
"ASKERDE 5-6 GÜN HAPİS YATMIŞ"
Oğlunun Balıkesir'de askerlik yaptığı sırada 5-6 gün 'hapis yattığını' da anlatan İnce, "Cep telefonu ile konuşmuş... Alaya ziyarete gittim. Alay komutanı bana 'Oğlunuz cep telefonu ile yakalanmış' dedi. 'Niye bana söylüyorsun, gariban Mehmet Ağa'nın çocuğu olunca ne oluyor' dedim. '5 gün yatıyor' dedi. 'İyi bana sorma' dedim. 'Vekilim çok rahatladım' dedi" diye konuştu.
Kaynak: haberinburada
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