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İNCE'NİN KENDİSİNE SESLENEN KADINA VERDİĞİ TEPKİ MİTİNGE DAMGA VURDU!


İnce'nin kendisine seslenen kadına verdiği tepki mitinge damga vurdu!
Tarih : 21 Haziran 2018, 22:40
Puan Ver : İnce'nin Kendisine Seslenen Kadına Verdiği Tepki Mitinge Damga Vurdu!(7/10)3

24 Haziran erken seçimi öncesinde çalışmalarını sürdüren Muharrem İnce, İzmir mitinginde bir kadının ön sıralardan sürekli kendisine seslenmesi üzerine tepki gösterdi. İnce, "Eğer size uysam burada 2 milyon kişiyi bırakıp sizinle sohbet etmem lazım" dedi.

"15 DAKİKADIR ABLACIĞIM, SÖYLE BAKALIM, İYİ MİSİN?, HAYDİ BİR ALKIŞ ABLAMA"

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, kendisine seslenen kadına "Eğer size uysam burada 2 milyon kişiyi bırakıp sizinle sohbet etmem lazım. Sizi duyuyorum ama sizinle sohbet etme şansım yok" dedi ve kadına yaklaşıp "15 dakikadır ablacığım, söyle bakalım! İyi misin? Allah razı olsun, haydi bir alkış ablama..." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: haberinburada



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