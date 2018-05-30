Beşiktaş, Yıldız Futbolcusunu Resmen Sattı
Fenerbahçe'nin Genç Yıldızı Oğuz Kağan'ı Avrupa Devleri Takip Ediyor
Denizde Yat Alev Aldı, Denize Atlayan Baba-Oğul Şans Eseri Kurtuldu
Survivor'dan Gelerek Başrol Oynadığı Filmi İzleyen Hilmi Cem'in Duygusal Anları
Altın Tekrar Yükselişe Geçti! İşte Çeyrekte Son Durum
Öğretmenin, Erkek Öğrencinin Saçına Toka Takıp Teşhir Ettiği Görüntüler Ortaya Çıktı!
Arda'nın Ölüm Tarihindeki Yürek Burkan Detayı Sevgilisi Ortaya Çıkardı
Elçin'den Nagehan'a Sert Sözler: Adına Utanmaktan Yoruldum
Pkk'lı Teröristler, Katlettiği Kepçe Operatörünü, Daha Önce De Kaçırıp, İşkence Yapmış
Her Gün Okula Giderken Öptüğü Ağacın Kesildiğini Gören Çocuk Gözyaşlarına Boğuldu
Tem'de Aracına Çarpan Tır'a Tırmanan Sürücü Konuştu: Her Şeyi Göze Almıştım
Konya'da Oluşan 300'den Fazla Obruk, Evleri Tehdit Ediyor!
Facebook'u 1 Aylığına Yasaklayacaklar!
Fenerbahçe, Josef De Souza'ya Gelen 12 Milyon Euroluk Teklifi Reddetti
Gurbetçi Yıldız Serdar Taşçı, Transferi İçin İstanbul'da
Küme Düşen Osmanlıspor, Serdar İçin Dünyaları İstedi
İnce-Alçı Tartışmasına Erol Köse Sert Sözlerle Dahil Oldu
Dünya Kupası Öncesi Şaşırdılar: Pencereden Bakmak, Video Çekmek Yasak
İngilizler, Süper Ligde Yılın Bombasını Patlatıyor
Beşiktaş, Emre Çolak'la 1,5 Milyon Euroya Anlaştı

İNCE'DEN KİTAP TARTIŞMALARINA YENİ YORUM: SÖZLERİMİN ARKASINDAYIM DİYORDU BUGÜN YALANLIYOR


İnce'den Kitap Tartışmalarına Yeni Yorum: Sözlerimin Arkasındayım Diyordu Bugün Yalanlıyor
Tarih : 30 Mayıs 2018, 23:10
Puan Ver : İnce'den Kitap Tartışmalarına Yeni Yorum: Sözlerimin Arkasındayım Diyordu Bugün Yalanlıyor(10/10)6

Muharrem İnce'nin kaynak gösterdiği gazeteci Nasuhi Güngör kendi kendini yalanlamasıyla ilgili, "Kitaba yazmışsın arkasındayım diye bugün çıkmış yalanlıyorsun. Bunlar ciddiye alınacak kişiler değil." dedi.

"YENİ DÖNEMDE TÜRKİYE'Yİ KUCAKLAYACAĞIZ"

Muharrem İnce "Sizin diğer adaylardan farkınız ne, ne vaadediyorsunuz şeklindeki ilk soruya "Türkiye'yi yöneten Erdoğan, dolayısı ile neden Erdoğan değil de size diye sormak lazım" cevabını verdi. İnce "Yeni dönemde ben sen o yok, biz diyeceğiz, Türkiye'yi kucaklayacağız" dedi.

"Kamuda yükselmeyi adil koşullara bağlayacağız" diyen İnce, "Herkesi kucaklayan anlayışla, başörtülü başörtüsüz, alevi sünni diye bakmadan" vurgusunda bulundu.

"KİTABI YAZMIŞSIN TWİT ATMIŞSIN YALANLIYORSUN"

İnce referans aldığı kitabın yazarı Nasuhi Güngör'ün kitapta yazdıklarını yalanlamasına ilişkin ise "Kitabı yazmışsın, twit atmışsın burada yalanlıyorsun. Yazık günah. Bunlar ciddi ye alınacak şeyler değil." dedi. Bu şekilde yalanlayan birini referans almasını soran Nagehan Alçı'ya İnce'nin cevabı "Referansım çok. Bana bu tür bilgiler gelir, siz kaynağınızı söyler misiniz? Beraber büyümüşler arada buna CHP'yi karıştırmıyorlar mı bu çok can sıkıyor. Cumhurbaşkanı bu kitaba dava açmış mı, bu kitabı okumamış mı, her zamanki gibi özetini mi okumuş. Keşke hepsini okusaydı." yanıtını verdi.

"BENİ ARAYAN KİŞİ ERDOĞAN İLE O GÖRÜŞMEDE BULUNAN KİŞİ"

Erdoğan'ın ABD ziyareti ve Gülen ile bir araya gelmesine dair soru üzerine İnce "Beni arayan kişi Erdoğan ile o görüşmede bulunan kişi, şimdi açıklarsam ona zarar veririm" dedi. İnce "Aradım açıklama bekle dedi bana. Kitapta 89. sayfada diyor ki 'Erdoğan, 2000 yılı Mayıs ayında ABD'ye yaptığı gezide uzun süre orada yaşayan Fetullah Gülen'le de bir araya geldi. Erdoğan Gülen görüşmesi muhtevasından çok, uzun yıllardır birbirine hayli mesafeli olan iki farklı ekolün bir araya gelmesi açısından da hayli dikkat çekiciydi." ifadelerini kullandı.

2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: İnce  Den  Kitap  Tartışmalarına  Yeni  Yorum  Sözlerimin  Arkasındayım  Diyordu  Bugün  Yalanlıyor  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER