İNCE'DEN KİTAP TARTIŞMALARINA YENİ YORUM: SÖZLERİMİN ARKASINDAYIM DİYORDU BUGÜN YALANLIYOR
Muharrem İnce'nin kaynak gösterdiği gazeteci Nasuhi Güngör kendi kendini yalanlamasıyla ilgili, "Kitaba yazmışsın arkasındayım diye bugün çıkmış yalanlıyorsun. Bunlar ciddiye alınacak kişiler değil." dedi.
"YENİ DÖNEMDE TÜRKİYE'Yİ KUCAKLAYACAĞIZ"
Muharrem İnce "Sizin diğer adaylardan farkınız ne, ne vaadediyorsunuz şeklindeki ilk soruya "Türkiye'yi yöneten Erdoğan, dolayısı ile neden Erdoğan değil de size diye sormak lazım" cevabını verdi. İnce "Yeni dönemde ben sen o yok, biz diyeceğiz, Türkiye'yi kucaklayacağız" dedi.
"Kamuda yükselmeyi adil koşullara bağlayacağız" diyen İnce, "Herkesi kucaklayan anlayışla, başörtülü başörtüsüz, alevi sünni diye bakmadan" vurgusunda bulundu.
"KİTABI YAZMIŞSIN TWİT ATMIŞSIN YALANLIYORSUN"
İnce referans aldığı kitabın yazarı Nasuhi Güngör'ün kitapta yazdıklarını yalanlamasına ilişkin ise "Kitabı yazmışsın, twit atmışsın burada yalanlıyorsun. Yazık günah. Bunlar ciddi ye alınacak şeyler değil." dedi. Bu şekilde yalanlayan birini referans almasını soran Nagehan Alçı'ya İnce'nin cevabı "Referansım çok. Bana bu tür bilgiler gelir, siz kaynağınızı söyler misiniz? Beraber büyümüşler arada buna CHP'yi karıştırmıyorlar mı bu çok can sıkıyor. Cumhurbaşkanı bu kitaba dava açmış mı, bu kitabı okumamış mı, her zamanki gibi özetini mi okumuş. Keşke hepsini okusaydı." yanıtını verdi.
"BENİ ARAYAN KİŞİ ERDOĞAN İLE O GÖRÜŞMEDE BULUNAN KİŞİ"
Erdoğan'ın ABD ziyareti ve Gülen ile bir araya gelmesine dair soru üzerine İnce "Beni arayan kişi Erdoğan ile o görüşmede bulunan kişi, şimdi açıklarsam ona zarar veririm" dedi. İnce "Aradım açıklama bekle dedi bana. Kitapta 89. sayfada diyor ki 'Erdoğan, 2000 yılı Mayıs ayında ABD'ye yaptığı gezide uzun süre orada yaşayan Fetullah Gülen'le de bir araya geldi. Erdoğan Gülen görüşmesi muhtevasından çok, uzun yıllardır birbirine hayli mesafeli olan iki farklı ekolün bir araya gelmesi açısından da hayli dikkat çekiciydi." ifadelerini kullandı.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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