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İnce'den Fenerbahçe'nin Yeni Başkanı Ali Koç'a Tebrik Mesajı

İNCE'DEN FENERBAHÇE'NİN YENİ BAŞKANI ALİ KOÇ'A TEBRİK MESAJI

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Fenerbahçe'deki tarihi kongre sonrası "Aziz Yıldırım'a bugüne kadar yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, Fenerbahçe Başkanlığı'na seçilen Ali Koç'u tebrik ediyorum" dedi.

Tarih : 03 Haziran 2018, 22:40
Puan Ver : İnce'den Fenerbahçe'nin Yeni Başkanı Ali Koç'a Tebrik Mesajı(8/10)4

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Fenerbahçe'deki tarihi kongre sonrası twitter'dan Ali Koç'u tebrik etti. İnce, "Aziz Yıldırım'a bugüne kadar yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, Fenerbahçe Başkanlığı'na seçilen Ali Koç'u tebrik ediyorum" dedi.

İNCE, ALİ KOÇ'U TEBRİK ETTİ

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Fenerbahçe'deki tarihi kongre sonrası kişisel twitter hesabından açıklama yaptı. İnce, Ali Koç'u tebrik etti.

İŞTE İNCE'NİN MESAJI

Aziz Yıldırım'a bugüne kadar yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, Fenerbahçe Başkanlığı'na seçilen Ali Koç'u tebrik ediyorum. Fenerbahçe camiası değişimi gerçekleştirmiştir, şimdi sıra Türkiye'deki büyük değişimdedir.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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