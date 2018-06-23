İNCE'DEN, ANKETÇİLERİ TERS KÖŞE YAPACAK OY TAHMİNİ
Numberone Radyo canlı yayınında Kadir Çetin'in konuğu olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce gençlerin sorularını yanıtladı.
"30-32 BANDINDAYIM"
Bir gencin "Ne kadar oy alacaksınız?" sorusunu yanıtlayan İnce şu yanıtı verdi:
Yapılan çalışmalarda 30-32 bandında gözüküyorum. 35 gösteren anketler de var ama doğrusu 30-32 bandıdır. Erdoğan'ın ilk turda alacağı oy maksimum oyu alacağı için ikinci turda üzerine 1 oy bile ekleyemeyecek. İkinci turda ben cumhurbaşkanı olacağım.
"ERDOĞAN'A YARDIMCILIK TEKLİF ETMEM"
İnce, "Erdoğan'a yardımcılık teklif edecek misiniz?" sorusunu ise şu şekilde yanıtladı:
Hayır, asla etmeyeceğim. '16 yıldır iktidarda asgari ücreti artırdım terörü çözeceğim' diyor. Bugüne kadar çözdüm demesi gerekmez miydi. Bundan sonra neyi çözecek. Ona başkan yardımcılığı teklif etmeyeceğim ama iyi bir emeklilik hayatı yaşamasını sağlayacağım.
Kaynak: haberinburada
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