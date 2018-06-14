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İnce ve Akşener'den sonra Erdoğan'ın da TRT kararı belli oldu

İNCE VE AKŞENER'DEN SONRA ERDOĞAN'IN DA TRT KARARI BELLİ OLDU

Parti yetkililerinin verdiği bilgilere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT'de propaganda konuşması yapmayacak. Daha önce İnce ve Akşener de propaganda yapmayacaklarını duyurmuştu.

Tarih : 14 Haziran 2018, 16:00
Puan Ver : İnce Ve Akşener'den Sonra Erdoğan'ın Da Trt Kararı Belli Oldu(9/10)5

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem milletvekili genel seçimleri için Cumhurbaşkanı adayları ve siyasi partilerin TRT'den propaganda konuşması yapma imkanı bulunuyor. Parti yetkililerinin verdiği bilgiye göre hem Erdoğan hem de partisi bu hakkını kullanmayacak.

YOĞUN SEÇİM PROGRAMI NEDENİYLE ZAMAN AYIRAMAYACAK

AK Parti kurmayları bu kararın gerekçesini Erdoğan ve Başbakan Yaldırım'ın yoğun seçim programları nedeniyle çekimlere zaman ayıramayacak olmaları olarak açıkladılar.

İNCE VE AKŞENER DE HAKLARINI KULLANMAYACAK

Daha önce CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile İYİ Parti'nin cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener TRT'de konuşma yapmayı reddetmişti. CHP de, TRT'nin tanıdığı konuşma hakkını kullanmayacağını açıklamıştı.

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Kaynak: haberinburada



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