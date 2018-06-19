İnce, Şiir Kitabı 'tatanka' İçin Yapılan Eleştirilere Sert Çıktı!
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İNCE, ŞİİR KİTABI 'TATANKA' İÇİN YAPILAN ELEŞTİRİLERE SERT ÇIKTI!


İnce, şiir kitabı 'Tatanka' için yapılan eleştirilere sert çıktı!
Tarih : 19 Haziran 2018, 01:50
Puan Ver : İnce, Şiir Kitabı 'tatanka' İçin Yapılan Eleştirilere Sert Çıktı!(5/10)1

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Samsun mitinginde 'Tatanka' isimli şiir kitabını eleştirmesine yanıt verdi. Muharrem İnce, şiirleri için "Ben yazdım ben. İtirazın mı var?" dedi.

İNCE, ŞİİRLERİNİN ELEŞTİRİLMESİNE YANIT VERDİ

Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Samsun mitinginde 'Tatanka' isimli şiir kitabını eleştirmesiyle ilgili ise şunları söyledi: "Otuz sene önce benim bir şiir kitabımı almış eline. 'Bak bak neler yazmış.' Ben Erdoğan değilim. 'O şiirleri kim yazdı?' Ben yazdım ben. İtirazın mı var?"

ERDOĞAN, İNCE'NİN ŞİİRLERİNİ ELEŞTİRMİŞTİ

Erdoğan, Samsun mitinginde "Biz belki utanır diye Bay Muharrem'in yalanlarını ifşa etmeye eski kirli defterlerini açmaya devam edeceğiz. Seçim döneminde taktığı maskenin arkasındaki çirkinlikleri milletimize göstermeye devam edeceğiz. Bir de şiir, bunun şairlik yönü de varmış. Ben bunu o şiir kitabından bazı yerleri okumayacağım. Ama gençler o şiir kitabında ne olduğunu görecekler" demişti.

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Kaynak: haberinburada



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