İNCE, MİTİNGDE GELİN VE DAMADI GÖRÜNCE ŞAŞTI KALDI: EVİNİZE KAHVE İÇMEYE GELECEĞİM
Muharrem İnce, Ankara mitingine gelinlik ve damatlıkla katılan çifti görünce "İlk kez geldi" diyerek çifti sahneye çağırdı. İnce, "Telefonunu alın, Cumhurbaşkanı olunca evinize kahve içmeye geleceğim" dedi.
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Ankara mitinginde ilginç anlar yaşandı. Kalabalığın arasındaki gelin-damadı gören İnce, çifti sahneye çağırdı ve "Gelinle damadın telefonunu alın, cumhurbaşkanı olunca evinize kahve içmeye geleceğim" dedi.
"DÜĞÜN AKŞAMA MI? DÜĞÜN NEREDE?"
Muharrem İnce'nin Ankara mitinginde ilginç anlar yaşandı. İnce, mitinge gelinlik ve damatlıkla katılan çifti görünce şaşkınlığını gizleyemedi. İnce, çifti sahneye çağırdı ve "Düğün akşama mı? Düğün nerede?" diye sordu.
"CUMHURBAŞKANI OLUNCA EVİNİZE KAHVE İÇMEYE GELECEĞİM"
İnce, "Mitingime bebekler geldi, hastalar geldi, engelli kardeşlerim geldi, ama gelinle damat ilk kez geldi. Beni çok mutlu ettiniz, Allah mesut etsin sizi. Gelinle damadın telefonunu alın arkadaşlar, cumhurbaşkanı olunca evlerine kahve içmeye gideceğim." dedi.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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