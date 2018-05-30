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İNCE, KÜRSÜDEN CHP'Lİ VEKİLLERE ÇATTI: REKLAM YAPMAYIN


İnce, kürsüden CHP'li vekillere çattı: Reklam yapmayın
Tarih : 30 Mayıs 2018, 19:10
Puan Ver : İnce, Kürsüden Chp'li Vekillere Çattı: Reklam Yapmayın(6/10)2

Kırıkkale'de vatandaşlara hitap eden Muharrem İnce, CHP'nin "Hayır" dediği kanun önergesiyle ilgili açıklamada bulunduğu esnada el sallayan vekillere "Hepinizi görüyorum, reklam yapmayın" dedi.

KIRIKKALE'DE VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ, ELEŞTİRİLERİNE DEVAM ETTİ

Seçim çalışmalarına devam eden CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Kırıkkale'de vatandaşlarla bir araya geldi. İktidara yönelik eleştirilerine burada da devam etti.

CHP'Lİ VEKİLLERE YÖNELİK "REKLAM YAPMAYIN" DİYEREK İLGİNÇ BİR ÇIKIŞA İMZA ATTI

Muharrem İnce, CHP'nin "Hayır" dediği kanun önergesiyle ilgili açıklamada bulunduğu esnada el sallayan vekillere "Hepinizi görüyorum, reklam yapmayın" diyerek ilginç bir çıkışa imza attı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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