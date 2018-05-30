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İNCE, DELİL OLARAK GÖSTERDİ, NASUHİ GÜNGÖR, KİTABINI YALANLADI!


İnce, delil olarak gösterdi, Nasuhi Güngör, kitabını yalanladı!
Tarih : 30 Mayıs 2018, 21:40
Puan Ver : İnce, Delil Olarak Gösterdi, Nasuhi Güngör, Kitabını Yalanladı!(10/10)6

Kırşehir'de halka hitap eden Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FETÖ elebaşı Gülen'den AK Parti'nin kuruluşu için izin aldığı yönündeki iddiasını yineledi.

İnce, Nasuhi Güngör'ün, "Yenilikçi Hareket" kitabını ise iddiasına delil olarak gösterdi.

Nasuhi Güngör'de Twitter hesabından yaptığı açıklamada kitabındaki bilgilerin gerçek dışı olduğunu söyledi.

"ADINI AÇIKLAMIYORUM"

İşte Muharrem İnce'nin konuşması:

Senin kiminle beraber gittiğini biliyorum. O kişi beni aradı, beraber gittik dedi. Adını açıklamıyorum, ona zarar verme gücü var çünkü elinde. 24 Haziran'dan sonra ayrıntıyı açıklayacağım dedim.

NASUHİ GÜNGÖR'ÜN KİTABINI DELİL OLARAK GÖSTERDİ

Şimdi elimde bir kitap var. Erdoğan'ın resmi. Yenilikçi hareket. Nasuhi Güngör, Erdoğan'ın yakın arkadaşı. Bu arkadaşı 17-25 Aralık'tan sonra TRT Haber Dairesi Başkanı yaptı. Yani buna güveniyor, bu dostu. Bu şahsiyet bir kitap yazmış. Kitabın 89. sayfasını okuyorum. Erdoğan sen de dinle. Ama kumandayı sakın duvara atma. 'Erdoğan 2000 yılı mayıs ayında ABD'ye yaptığı gezide uzun süredir orada yaşayan Fetullah Gülen ile de bir araya geldi. Erdoğan-Gülen görüşmesi muhtevasından çok uzun yıllardır birbirine hayli mesafeli olan iki farklı ekolün bir araya gelmesi açısından da hayli dikkat çekiciydi.'

"BU ARKADAŞI TEKZİP ETTİN Mİ SEN?"

Yani 2000 yılının mayıs ayında Erdoğan, Fetullah Gülen ile görüştüğünü yakın Dostu TRT Haber Dairesi Başkanı yaptığı kişi bu kitabı yazmış şimdi bana 100 bin liralık dava açmış. Muharrem İnce'ye 100 bin liralık dava açıyorsun da bu arkadaşını tekzip ettin mi sen. Bu kitap ortada.

BİLGİLER DEDİKODUYA DAYALI

Muharrem İnce'nin açıklaması sonrası Güngör kitabındaki bilgileri yalanladı.

Twitter hesabından açıklama yapan Güngör şunları söyledi:

Hayırlı günler,

Bugün Kırşehir'de Muharrem İnce'nin Yenilikçi Hareket kitabım üzerinden yaptığı konuşmayla ilgili bazı açıklamalarda bulunmak istiyorum. Sözkonusu kitap yaklaşık 20 yıl önce yayınlandı. O dönem AK Parti'nin kuruluş sürecine dair bazı iddiaları içeriyordu.

Kitapta geçen "Tayyip Erdoğan-Fethullah Gülen görüşmesi"yle ilgili iddialar, ne yazık ki somut herhangi bir bilgiye ve belgeye değil, tamamen o dönemdeki bazı dedikodulara dayanmaktadır. Zaten kitapta da buna dair hiçbir bilgi ya da belgeye atıf yoktur.

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Kaynak: haberinburada



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