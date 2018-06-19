Mersin Otoyolu'nda HGS kullanmadığı gerekçesi ile aracının plakasına ceza kesilen vatandaş parasını geri alabilmek için verdiği mücadeleyi kazandı.

Mersin Otoyolu'nda HGS kullanmadığı gerekçesi ile aracının plakasına ceza kesilen vatandaş parasını geri alabilmek için verdiği mücadeleyi kazandı.

YANLIŞ CEZAYA İTİRAZ EDİP MÜCADELE BAŞLATTI

Mersin Otoyolu Pozantı çıkışında HGS kullanmadığı gerekçesiyle aracının plakasına ceza kesilen vatandaş, Mersin Otoyolu Pozantı çıkışından ilgili ve yakın tarihlerde hiç geçmediğini belirterek ödediği ceza tutarının tarafına iadesi için harekete geçti.

Başvurucu, HGS kullanmadığı gerekçe olarak gösterilerek adına kayıtlı aracıyla ilgili idari para cezası uygulandığını oysaki ilgili tarihte, aracının bahse konu mevkide bulunmadığını, bu durumun sahte plakadan kaynaklanmasının muhtemel olduğunu iddia ederek, ödemek zorunda kaldığı tutarın tarafına iade edilmesi talebiyle Kamu Denetçiliği Kurumuna başvurdu.

ÖDEDİĞİ CEZA İADE EDİLDİ

Şikayet başvurusunu inceleyen Kamu Denetçiliği Kurumu başvurucunun mağduriyetinin giderilmesi için Karayolları Genel Müdürlüğü ile yaptığı görüşmeler sonucunda başvurucunun mağduriyeti giderildi ve ödediği para cezası kendisine iade edildi.

PLAKA YANLIŞ GİRİLMİŞ

Karayolları Genel Müdürlüğü, ilgili aracın geçiş ihlali anında çekilen fotoğraflarını incelemeleri sonucunda plaka karakterinin kusurlu olması ve benzerlik göstermesinden dolayı operatör tarafından plakanın yanlış girilmiş olduğunun tespit edildiğini, başvurucu adına düzenlenen ceza tutanağının iptal edilerek ceza tutarının başvurucuya iade edildiğini KDK'ya bildirdi.

Kaynak: haberinburada