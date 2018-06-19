Meksika'nın Almanya Galibiyetinin Sırrı Ortaya Çıktı
Pentagon Açıkladı! İşte Abd Ordusunun Zayıf Noktası
İnatçı Sürücü Plakasına Kesilen Hgs Cezasını Kuruşu Kuruşuna Geri Aldı
Esad Yönetiminden Abd Ve Türkiye'ye Menbiç Tepkisi
Ağacın Yanına Yıldırım Düştü, Onlarca Hayvan Telef Oldu
Önce Brüksel'de Daha Sonra Türkiye'de Oy Kullanıp Facebook'tan Paylaştı
Senegal, Dünya Kupasına Galibiyetle Başladı
Salah Sürprizi! Rusya-Mısır Maçının İlk 11'ler Belli Oldu
Dünya Kupası Tarihine Geçen Marquez'in Futbol Oynaması Yasaklandı!
Erdoğan'dan Muhalefete Miting Tepkisi: Milyonlara Montaj Diyorlar
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan F35 Tepkisi: 'öyle Ben İstedim, İptal Ettim' Olmaz
Atm'ye Giren Fareler 9 Milyon Tl'yi Yedi!
Fransız Ekibi Psg'den Ronaldo'ya Yıllık 45 Milyon Euro!
İtalyan Devleri Yusuf Yazıcı İçin Kapışıyor!
Yıldız Futbolcu Bongonda, Trabzonspor Taraftarına Söz Verdi
Japonya'dan Tarihi Galibiyet!
Sanal Para Turcoin İle Milyarlık Vurgun Yapan 2 Kişi Yakayı Ele Verdi
Altın Yeniden Yükselişe Geçti
Galatasaray'dan Nagatomo Paylaşımı
İngiltere, Rus Enerji Devinin Ülkedeki Mal Varlığına El Koydu

İnatçı Sürücü plakasına kesilen HGS cezasını kuruşu kuruşuna geri aldı

İNATÇI SÜRÜCÜ PLAKASINA KESİLEN HGS CEZASINI KURUŞU KURUŞUNA GERİ ALDI

Mersin Otoyolu'nda HGS kullanmadığı gerekçesi ile aracının plakasına ceza kesilen vatandaş parasını geri alabilmek için verdiği mücadeleyi kazandı.

Tarih : 19 Haziran 2018, 21:10
Puan Ver : İnatçı Sürücü Plakasına Kesilen Hgs Cezasını Kuruşu Kuruşuna Geri Aldı(8/10)4

Mersin Otoyolu'nda HGS kullanmadığı gerekçesi ile aracının plakasına ceza kesilen vatandaş parasını geri alabilmek için verdiği mücadeleyi kazandı.

YANLIŞ CEZAYA İTİRAZ EDİP MÜCADELE BAŞLATTI

Mersin Otoyolu Pozantı çıkışında HGS kullanmadığı gerekçesiyle aracının plakasına ceza kesilen vatandaş, Mersin Otoyolu Pozantı çıkışından ilgili ve yakın tarihlerde hiç geçmediğini belirterek ödediği ceza tutarının tarafına iadesi için harekete geçti.

Başvurucu, HGS kullanmadığı gerekçe olarak gösterilerek adına kayıtlı aracıyla ilgili idari para cezası uygulandığını oysaki ilgili tarihte, aracının bahse konu mevkide bulunmadığını, bu durumun sahte plakadan kaynaklanmasının muhtemel olduğunu iddia ederek, ödemek zorunda kaldığı tutarın tarafına iade edilmesi talebiyle Kamu Denetçiliği Kurumuna başvurdu.

ÖDEDİĞİ CEZA İADE EDİLDİ

Şikayet başvurusunu inceleyen Kamu Denetçiliği Kurumu başvurucunun mağduriyetinin giderilmesi için Karayolları Genel Müdürlüğü ile yaptığı görüşmeler sonucunda başvurucunun mağduriyeti giderildi ve ödediği para cezası kendisine iade edildi.

PLAKA YANLIŞ GİRİLMİŞ

Karayolları Genel Müdürlüğü, ilgili aracın geçiş ihlali anında çekilen fotoğraflarını incelemeleri sonucunda plaka karakterinin kusurlu olması ve benzerlik göstermesinden dolayı operatör tarafından plakanın yanlış girilmiş olduğunun tespit edildiğini, başvurucu adına düzenlenen ceza tutanağının iptal edilerek ceza tutarının başvurucuya iade edildiğini KDK'ya bildirdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: İnatçı  Sürücü  Plakasına  Kesilen  Hgs  Cezasını  Kuruşu  Kuruşuna  Geri  Aldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER