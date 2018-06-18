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İlk yarı zorlanan Belçika, ikinci yarıda farka koştu

İLK YARI ZORLANAN BELÇİKA, İKİNCİ YARIDA FARKA KOŞTU

Dünya Kupasında Belçika, ilk yarıda zorlandığı Panama engelini, ikinci yarıda bulduğu gollerle aştı: 3-0.

Tarih : 18 Haziran 2018, 20:30
Puan Ver : İlk Yarı Zorlanan Belçika, İkinci Yarıda Farka Koştu(6/10)2

Rusya'da devam eden 2018 Dünya Kupası G Grubu ilk maçında Belçika ile Panama karşı karşıya geldi. Rusya'nın Soçi kentindeki Fisht Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi Belçika 3-0 kazandı.

GOLLER MERTENS VE LUKAKU'DAN

Müsabakada Belçika adına golleri 47. dakiakda Dries Mertens ve 69. ve 75. dakikada Romelu Lukaku kaydetti. 2. golün asistini Kevin De Bruyne, 3. golün asistini ise Eden Hazard yaptı.

Belçika bu sonuçla gruba 3 puanla başladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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