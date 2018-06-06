İLK DEFA YÖNETMEN KOLTUĞUNA OTURAN ALEYNA'NIN KLİBİ REKOR KIRIYOR
Yeni şarkısı "Yalnız Çiçek" için klip çeken Aleyna Tilki'nin, Youtube'a yüklediği klibi 1 saatte 300 binden fazla kişi tarafından izlendi.
Aleyna Tilki'nin yeni şarkısı Yalnız Çiçek'in klibi YouTube üzerinden yayınlandı ve büyük ilgiyle karşılandı. Söz ve müziği Yıldız Tilbe'ye ait olan parçaya çektiği yeni klip ile yaza damga vurmaya hazırlanan Tilki'nin klibi bir saatlik süre içerisinde 300 bini aşkın izlenme rakamına ulaştı.
SENDE OYNAYACAKSIN KLİPTE, SENİ KAÇIRACAĞIM"
Klipte Aleyna'ya eşlik eden Emrah Karaduman Instagram hesabından, "Bizimki tutturdu 'sen de oynayacan klipte seni kaçıracağım' diye, olmayan oyunculuğum ile bu güzel senaryonun hakkını vermeye gayret ettim, 'Yalnız Çiçek' klip yayında, umarım seversiniz" notunu paylaştı.
337 MİLYON KEZ DİNLENMİŞTİ
Youtube Türkiye'de en fazla dinlenme rakamlarına ulaşan parçaların sahibi olan Aleyna Tilki'nin 'Cevapsız Çınlama' klibi 386 milyon, 'O Sen Olsan Bari' klibi ise 337 milyon kez dinlenmişti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Para Karşılığı İlişkiye Giren Evli Adam, Aıds Kaptığını Öğrenince Otelden Şikayetçi Oldu
- Ünlü Yalıda Bulunan Tarihi Eserler, Kayı Boyu Beyliği'ne Aitmiş
- Erdoğan, Terörle Mücadelede Yeni Adresi Belirledi: Sırada Kandil Ve Sincar Var
- Sözcü Kalın, Gül-Akar Paşa Görüşmesine İlişkin İlk Kez Konuştu: Erdoğan'ın Bilgisi İle Gittik
- Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Aydınlılarla Birlikte Zeybek Oynadı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Uefa'nın Galatasaray'a Vereceği Ceza Belli Oldu
- Uefa Cezası Sonrası Galatasaray, Selçuk İnan'dan Maaşında İndirim İsteyecek
- Almanların Protesto Ettiği Mesut Özil, Medya Gününe Katılmadı
- Zinedine Zidane, Katar'dan Gelen 200 Milyon Euroluk Teklifi Kabul Etti
- Obradovic, Koç Ve Yıldırım İle İlgili Hayalini İlk Kez Açıkladı
DÜNYA HABERLERİ
- İntihar Eden Kadını Havada Yakalayan İtfaiyeci, Ülkede Kahraman İlan Edildi
- Hint Sanatçıdan İlginç Proje: İnek Olmak Kadın Olmaktan Daha Mı Güvenli?
- Yoksul Baba Üç Günlük Bebeğini Öperek Kilisenin Kapısına Bıraktı, O Anlar Kameralara Yakalandı
- Kedisini Döven Kocasını Silahla Vurarak Öldürdü
- Ağır Yaralı Kadının Önünde Selfie Çekti, Ülke Ayağa Kalktı
Bu Haberle İlgili Yorumlar