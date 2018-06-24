Türkiye 24 Haziran 2018 cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri için sandık başına giderken, sosyal medyada paylaşılan görüntü tartışma yarattı.

Muş'un Sungu ilçesinde telefon veya kamerayla girmenin yasak olduğu oy kabininde çekildiği iddia edilen video tartışma yarattı.

İKİ OY PUSULASINDA OY KULLANDI

Sosyal medyada paylaşılan görüntüde bir kişinin arka arkaya iki oy pusulasında AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine oy kullandığı görülüyor.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Videonun altında yazan "Mehmet Emin Şimşek'e rağmen oylar AK Parti'ye" ifadesi ise dikkat çekti. Sosyal medyada pek çok kullanıcı görüntülere tepki gösterdi.

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Kaynak: haberinburada