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İki Otomobilin Çarpıştığı Kaza Aynı Aileden 4 Kişiyi Hayattan Kopardı

İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZA AYNI AİLEDEN 4 KİŞİYİ HAYATTAN KOPARDI

Kütahya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Tarih : 16 Haziran 2018, 20:10
Puan Ver : İki Otomobilin Çarpıştığı Kaza Aynı Aileden 4 Kişiyi Hayattan Kopardı(6/10)2

Kütahya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

AYNI AİLEDEN 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Alınan bilgiye göre, Ahmet U. (43) 43 SN 666 yönetimindeki otomobil, Kütahya Afyonkarahisar karayolunun 51. kilometresindeki kavşakta, Osman Mercan'ın kullandığı 35 BKZ 43 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yol kenarındaki buğday tarlasına devrilen 35 BKZ 43 plakalı otomobildeki aynı aileden Ahmet (55), eşi Ümmü (49), gelini Canan (25) ve torunu Ümmühan Mercan (6) olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücüler ile Hacer Uygar ve Nehir Mercan yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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