Cem Yılmaz'ın Araba Yorumu Takipçilerinin Diline Düştü
İki Kez Oy Kullanan Kadın İle İlgili Savcılık Kararını Verdi
Erdoğan Duyurmuştu! Gençlere Yaz Tatilinde Ödenecek Ücret Netleşti
Transfer Bombası Patladı, Bobo Süper Lige Döndü
İyi Parti'ye Son Dakika Gölü! 80 Genç İstifa Edip Ak Parti'ye Geçti
Acun Ilıcalı Açıkladı: Turabi, Diskalifiye Olacak Mı?
Erdoğan, Çay Davetini Geri Çevirmedi, Türkü Söyleyip Pinpon Oynadı
1 Milyon 486 Bin Oy, 5 Asma Kilitle Korunuyor
Galatasaraylı Gomis İçin Kritik Tarih 27 Haziran
Galatasaraylı Rodrigues, Fatih Terim'e Övgü Yağdırdı: Baba Gibi
Yavru Köpek Vahşetinde Olay Saati Çelişkisi
1 Milyarlık Turcoin Vurgununun Ayrıntıları Ortaya Çıktı
3 Şehirde Gözü Dönmüş Kocalar 6 Canı Yok Etti
Attığı Tweet İle Gündem Yaratan Athena Gökhan'dan, Yeni Çağrı!
Akhisarspor'un Yeni Hocası Belli Oldu!
İnce'nin 'bakara-Makara' Çıkışına Egemen Bağıştan Sert Tepki!
Erdoğan Mardin'de Miting Yorgunluğunu Türkü Söyleyerek Attı
Asgari Ücret Destek Tutarı Belli Oldu
Lotonun Formülünü Çözen Matematikçi 7. Defa İkramiye Kazandı
Ünlü Yarışmacının Çıplak Görüntüleri İnternete Sızdı!

İki kez oy kullanan kadın ile ilgili savcılık kararını verdi

İKİ KEZ OY KULLANAN KADIN İLE İLGİLİ SAVCILIK KARARINI VERDİ

İki kez oy kullanan kadın, Ankara'da Terörle Mücadele Şube birimlerince ifadesi alındıktan sonra savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Tarih : 21 Haziran 2018, 10:40
Puan Ver : İki Kez Oy Kullanan Kadın İle İlgili Savcılık Kararını Verdi(6/10)2

İki kez oy kullandığı için İzmir'de gözaltına alınan Şengül E., ifadesi alınmak üzere dün Ankara'ya getirildi. Şengül E., Terörle Mücadele Şube birimlerince ifadesi alındıktan sonra savcılıkça serbest bırakıldı.

KADIN, İKİ KEZ OY KULLANMIŞTI

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) suç duyurusunda bulunması üzerine harekete geçen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada fotoğraf paylaşarak, hem Belçika Brüksel'de hem de İzmir Adnan Menderes Havaalanı'nda oy kullandığı algısı yaratan Şengül Erdoğan hakkında soruşturma başlattı. Hakkında soruşturma başlatıldığı yönünde haberlerin çıkması üzerine Şengül Erdoğan, İzmir Selçuk'ta polise teslim olmuştu.

İSİM BENZERLİĞİNİ KULLANMIŞ

Erdoğan, bugün sabah saatlerinde soruşturmanın yürütüldüğü Ankara'ya getirildi. Soruşturmayı '298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunu'na muhalefet ve 'sahtecilik' yönünden başlatan savcılık, ilk aşamada Erdoğan'ın, ilk oyunu gerçek ikinci oyunu da sahte kimlikle kullandığı üzerine yoğunlaştı.

Ancak yapılan nüfus kayıt incelemesinde Şengül Erdoğan adında Belçika'da yaşayan iki farklı Türk vatandaşının bulunduğu tespit edildi. Savcılığa YSK'dan gelen bilgiye göre de Şengül Erdoğan adıyla Belçika'da kullanılan oyun 17 Haziran Pazar, saat 16.20'de, İzmir'de kullanılan oyun da 18 Haziran Pazartesi, saat 17.16 sıralarında kullandığı belirlendi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: İki  Kez  Oy  Kullanan  Kadın  İle  İlgili  Savcılık  Kararını  Verdi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER