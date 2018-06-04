İKİ ARKADAŞ TREN İSTASYONUNDA TARTIŞMAYA BAŞLADI, BİRİ DİĞERİNİ KALBİNDEN BIÇAKLADI
Rusya'da alkollü oldukları anlaşılan iki arkadaş, oturdukları tren istasyonunda kavga etmeye başladı. Adamlardan biri çantasından çıkardığı bıçağı arkadaşının kalbine sapladı.
Rusya'nın Tyumen Oblastı bölgesinde bulunan Tyumen kentindeki bir tren istasyonunda bir adam, yanında oturan arkadaşını kalbinden bıçakladı.
BİR ANDA BIÇAĞINA YÖNELİP KALBİNE SAPLADI
Tren istasyonundaki bir başka yolcunun cep telefonu ile görüntülediği anlarda, sözlü olarak tartıştıkları anlaşılan ikiliden biri, bir anda çantasına hamle yaparak çıkardığı bıçağı arkadaşının kalbine iki defa sapladı. Ardından yerinde sakince oturmaya devam eden adam, yerde can çekişen arkadaşını izlemekle yetindi.
İKİSİ DE AŞIRI ALKOLLÜYDÜ
İki adamın da ismi açıklanmazken her ikisinin de aşırı derecede alkollü olduğu açıklandı. Rus polisi gözaltına aldıkları adam ile ilgili olarak cinayet soruşturması başlattı.
Kaynak: haberinburada
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