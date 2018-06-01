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İHRACATTA REKOR ARTIŞ! EN YÜKSEK SEVİYEYE ÇIKTI


İhracatta rekor artış! En yüksek seviyeye çıktı
Tarih : 01 Haziran 2018, 12:40
Puan Ver : İhracatta Rekor Artış! En Yüksek Seviyeye Çıktı(9/10)5

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) mayıs ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Buna göre mayıs ihracatı yüzde 12.2 artışla 14 milyar dolar oldu. Yılın ilk 5 ayında ihracat yüzde 9,3 artışla 69 milyar dolara çıkarken, son 12 ayda ise bir önceki yıla göre yüzde 10,1 artışla 161,7 milyar dolar olarak gerçekleşti

NİSAN'DA İHRACAT GEÇEN YILA ORANLA YÜZDE 15 ARTTI

Nisan ayında da ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15 artarak 13 milyar 549 milyon dolara yükselmiş ve 4 ay üst üste rekor kırılmıştı.

AYLIK BAZDA TARİHİN EN YÜKSEK İHRACAT RAKAMINA ULAŞILDI

Mayıs ayı da Türkiye ihracatında rekor tazelenmesine sahne oldu ve aylık bazda tarihin en yüksek ihracat rakamına ulaşıldı. Miktar bazında ihracat ise mayısta yüzde 3,8 artarak 10,5 milyon ton oldu.

İhracatta artış Kasım 2016 tarihinden itibaren, son bir buçuk yıldır kesintisiz sürerken, son 8 aydan bu yana da çift haneli olarak gerçekleşti. Yılın ilk 5 ayında ihracat yüzde 9,3 artışla 69 milyar dolara çıkarken, son 12 ayda ise bir önceki yıla göre yüzde 10,1 artışla 161,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.

YILLIK İHRACAT 161,7 MİLYAR DOLAR OLDU

İhracatta artış Kasım 2016 tarihinden itibaren, son bir buçuk yıldır kesintisiz sürerken, son 8 aydan bu yana da çift haneli olarak gerçekleşti. Yılın ilk 5 ayında ihracat yüzde 9,3 artışla 69 milyar dolara çıkarken, son 12 ayda ise bir önceki yıla göre yüzde 10,1 artışla 161,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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