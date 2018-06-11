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İflas Eden Efsane Tenisçi Boris Becker, Kupalarını Satışa Çıkardı

İFLAS EDEN EFSANE TENİSÇİ BORİS BECKER, KUPALARINI SATIŞA ÇIKARDI

Geçen yıl iflas eden dünyaca ünlü eski Alman tenisçi Boris Becker, aralarında madalyalarının da bulunduğu 81 parça eşyasını açık artırmaya çıkardı.

Tarih : 11 Haziran 2018, 13:30
Puan Ver : İflas Eden Efsane Tenisçi Boris Becker, Kupalarını Satışa Çıkardı(6/10)2

Geçen yıl iflas eden dünyaca ünlü eski Alman tenisçi Boris Becker, kupalarını Londra'da açık artırmaya çıkardı.

17 yaşında Wimbledon'ı kazanarak turnuvanın tarihine en genç şampiyon olarak geçen ve kariyerinde altı grand-slam şampiyonluğu bulunan efsane tenisçinin iflasında ayrıldığı eş ve sevgililerine ödediği milyonlarca dolarlık tazminatlarla Nijerya'da yaptığı yatırımların yol açtığı belirtiliyor.

81 PARÇA EŞYASI ALICI BEKLİYOR

Londra'daki Wyles Hardy and Co adlı müzayede salonunda satışa çıkarılan 81 parça eşya arasında bazı mini ve kopya kupalarla Becker'in madalyaları, raketi, ayakkabıları ve forması da var.

28 Haziran'a kadar sürecek müzayededeki en değerli parçalardan biri, 8 bin sterlin rezervle satışa sunulan, orijinalinin dörtte üçü büyüklüğündeki Renshaw kupasının kopyası. Becker'ın bir çift ayakkabısı da 500 sterlin başlangıç fiyatıyla satışa sunuldu.

Geçen yıl Londra merkezli Arbuthnot Latham & Co bankasının 3.1 milyon sterlin alacağı için açtığı davada mahkeme Becker'in iflasına karar vermişti.

Daha sonra eski ortaklarından Hans Dieter Cleven da 30 milyon sterlinlik alacağı için Becker'e dava açtı.

RUS MODELE 10 MİLYON STERLİN TAZMİNAT ÖDEDİ

Becker ve ikinci eşi Lilly Kerssenberg Mayıs'ta ayrılmaya karar verdiklerini açıklamıştı.

Boris Becker, 2000'de sonlanan ilk evliliğinde eski eşine 10 milyon sterlin ödedi. Ünlü tenisçinin, 2001'de Londra'daki Nobu restoranda kendisinden hamile kalan bir Rus modele de milyonlarca sterlin ödediği açıklanmıştı.

Alman basınına göre, Becker'ın iflasında Nijerya'da petrol sektörüne yaptığı yatırımlar da önemli rol oynadı. Spiegel dergisi, Becker'in bu ülkeye 7.6 milyon sterlinlik yatırım yaptığını yazmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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