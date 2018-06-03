İDİL FIRAT'LA KAHVALTI YAPAN MERT FIRAT, HESAP GELİNCE LAVABODA KAÇTI
Ünlü oyuncu Mert Fırat'la aşk yaşamaya başlayan İdil Fırat, sevgilisini kardeşi ve dedesiyle tanıştırdı. Mert Fırat, hesap geleceği zaman lavaboya gidince ödeme işi İdil Fırat'a kaldı.
Sürpriz bir şekilde aşk yaşamaya başlayan Mert Fırat ve İdil Fırat, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Kahvaltı yaparken muhabirlere yakalanan çifte, İdil Fırat'ın dedesi ve erkek kardeşi eşlik etti.
HESABI İDİL ÖDEDİ
Geçtiğimiz hafta Fransa'da aşkları belgelenen ikili, dört saat boyunca mekanda keyifli dakikalar geçirdi. Kısa sürede aileye giren oyuncunun hesap geldiğinde, lavaboya gitmesi ve hesabı sevgilisinin ödemesi ise dikkatlerden kaçmadı. Birlikteliklerini kabul etmeyen çiftin, aşklarını artık göz önünde yaşamaya başladı.
Oyuncu Mert Fırat, meslektaşı Hande Doğandemir'le kısa süre önce ayrılarak İdil Fırat'la yeni bir aşka yelken açtı.
Kaynak: haberinburada
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