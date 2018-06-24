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İÇİŞLERİ, SEÇİMİN ADLİ BİLANÇOSUNU AÇIKLADI!


İçişleri, seçimin adli bilançosunu açıkladı!
Tarih : 24 Haziran 2018, 18:50
Puan Ver : İçişleri, Seçimin Adli Bilançosunu Açıkladı!(9/10)5

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri sırasında oy verme işlemine ilişkin ülke genelinde 362 olay meydana geldi.

TOPLAM 362 OLAY GERÇEKLEŞTİ

İçişleri Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, bugün vatandaşların oylarını kullandığı 08.00-17.00 saatleri arasında, ülke genelinde, 100'ü oy pusulasının fotoğrafının çekilmesinden kaynaklanan toplam 362 olay gerçekleşti.

SON 4 SEÇİME GÖRE EN AZ OLAY OLAN SEÇİM OLDU

7 Haziran 2015 seçimlerinde 581, 1 Kasım 2015 seçimlerinde 542, 16 Nisan 2017 halk oylamasında ise 519 olay yaşanmıştı. Seçim günü meydana gelen olaylar açısından bugünkü, son 4 seçime göre, en az olayın yaşandığı seçim oldu.

29 KİŞİ HAKKINDA SEÇİME YÖNELİK OLAYLAR NEDENİYLE YASAL İŞLEM YAPILDI

Bugünkü seçimlerde 12'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 29 kişi hakkında seçime yönelik olaylar nedeniyle yasal işlem yapıldı.

8 KİŞİ YARALANDI

Olaylarda 8 kişinin, hayati tehlikesi bulunmayacak şekilde yaralandığı öğrenildi. Öte yandan, Erzurum'da 2 kişinin ölümü, 3 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olayın seçimle herhangi bir ilgisi olmadığı, kişiler arasındaki husumetten kaynaklandığı ifade edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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